Росіяни почали скуповувати криптовалюту Tether на тлі заколоту 24 червня

Росіяни, які бажають зберегти свої гроші на тлі спроби військового заколоту 24 червня, почали скуповувати криптовалюту Tether. Про це пише Bloomberg, посилаючись на дані дослідницької компанії CCData, що спеціалізується на крипторинку.

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За даними CCData, обсяг торгів стейблкоїном за рублі за один день збільшився більш ніж утричі і склав близько $15 млн. Торги проходили на криптовалютних біржах, які все ще підтримують рублеві операції, включаючи Binance, Cryptonex, HitBTC та Coinsbit, зазначили у CCData.

За словами менеджера з комунікацій CCData Джеймі Слая, різке зростання обсягу торгів не є прямим свідченням того, що інвестори купували Tether, але він може говорити про те, що «учасники ринку звернули увагу на менш волатильний у порівнянні з рублями актив, такий як USDT, оскільки аналогічні тенденції не спостерігалися для біткоїну».

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Своєю чергою, Клара Медалі, директор з досліджень компанії Kaiko, що спеціалізується на даних у сфері блокчейн-технологій, повідомила Bloomberg, що обсяг торгів Tether за рублі виявився на рекордному рівні з грудня 2022 року.

Нагадаємо

Tether — перша криптовалюта, що набула статусу стейблкоїну, тобто цифрового токена, чия вартість прив'язана до фіатної валюти або фізичного активу.

Найбільшою популярністю користується токен USDT, прив'язаний до долара. Крім нього, у Tether є активи, прив'язані до євро (EURT), японської ієни (JPYT), китайського юаня (CNHT) та золота (XAUT).

Стейблкоїни широко використовуються трейдерами як спосіб переказу коштів між біржами і як безпечний притулок від коливань цін, що робить їх одними з криптовалют, що найбільше торгуються, пише Bloomberg.

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Заколот ПВК «Вагнер»

Скуповувати токени Tether росіяни почали на тлі ситуації навколо засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.

Вранці 24 червня Пригожин заявив, що бійці його приватної військової компанії заблокували військові об'єкти в Ростові-на-Дону і мають намір рухатися у бік Москви.

Увечері 24 червня Пригожин повідомив, що ПВК «Вагнер» повертається «до польових таборів».