Заколот Пригожина: Попит у рф на готівку у п'ятницю та вихідні перевищив 100 мільярдів

У п'ятницю, 23 червня, обсяг готівки в обігу в Росії збільшився на 105,3 млрд руб. Про це пише РБК із посиланням на статистику Центробанку.

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Попит на готівку

Як пише видання, це найпомітніший сплеск попиту на готівку з 22 і 23 вересня минулого року: у перші два дні після оголошення часткової мобілізації в росії показник збільшувався на 132,1 млрд і 114,2 млрд руб. відповідно.



Статистика Ц Б відображає весь обсяг готівки, випущеної в обіг через банківські каси та банкомати, але ця сума близька до величини зняття готівки населенням та підприємствами, оскільки банки наповнюють каси в залежності від попиту клієнтів.

Акції російських компаній впали на тлі початку перевороту в росії

Нагадаємо

Раніше глава ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що регулярна армія росії завдала ракетного удару по тилових таборах «вагнерівців». За словами Пригожина, міністр оборони росії Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію зі знищення найманців.

Пригожин зі своїми бойовиками швидко захопив Ростов-на-Дону, після чого заявив, що вагнерівці йдуть на Москву. При цьому повідомляється, що через це блокуються стратегічні переправи до столиці Росії.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що бунт ватажка «вагнерівців» Євгена Пригожина проти російського керівництва є фактично початком громадянської війни в росії.