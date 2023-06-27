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27 червня 2023, 18:42 Читать на русском

Латвія внесла росію до переліку офшорів

Уряд Латвії ухвалив рішення включити рф до переліку країн і територій з низьким рівнем оподаткування або взагалі без податку з 1 липня 2023 року. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на Delfi.

Уряд Латвії ухвалив рішення включити рф до переліку країн і територій з низьким рівнем оподаткування або взагалі без податку з 1 липня 2023 року.

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Кого внесли до списку офшорів

Окрім росії, до переліку офшорів також увійшли Британські Віргінські острови, Коста-Ріка та Республіка Маршаллові острови. Мінфін Латвії закликав платників податків звернути особливу увагу на операції з особами, які розташовані, засновані або зареєстровані в цих країнах і територіях.

Ці країни були додані до переліку офшорів, оскільки вони не співпрацюють у сфері оподаткування Європейського Союзу (ЄС), який був оновлений 14 лютого 2023 року.

Мінфін Латвії пояснив, що нові положення містять пряме посилання на перелік ЄС та його регулярне оновлення з метою уникнення подальших регулярних технічних змін та забезпечення максимально ефективного та своєчасного реагування на зміни у переліку ЄС.

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У Мінфіні нагадали, що нормативно-правові акти Латвії, що регулюють сферу прямого оподаткування, передбачають спеціальний податковий режим (захисні заходи) у разі здійснення операцій з особами, які знаходяться, засновані або зареєстровані в країнах і територіях з низьким або нульовим рівнем оподаткування.

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Джерело: Мінфін
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