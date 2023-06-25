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25 червня 2023, 9:16 Читать на русском

Латвія припиняє видачу віз росіянам

Латвія припиняє видавати росіянам гуманітарні або будь-яких інші візи, а також посилює охорону кордону з рф. Про це написав президент Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter.

Латвія припиняє видавати росіянам гуманітарні або будь-яких інші візи, а також посилює охорону кордону з рф.
Фото: newsbalt

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Що відомо

За його словами дане рішення ухвалене у зв'язку з нестабільною військовою ситуацією у рф.

Окрім цього, влада країни вирішила не змінювати обмеження на перетин кордону, які діють для громадян рф з 19 вересня 2022 року.

Читайте: Акції російських компаній впали на фоні початку перевороту у Росії

Рінкевичс наголосив, що Латвія, Естонія і Литва скоординовано охороняють кордони з росією і Білоруссю та за необхідності ухвалюватимуться спільні рішення.

Нагадаємо

Глава ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія росії завдала ракетного удару по тилових таборах «вагнерівців». За словами Пригожина, міністр оборони рф Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію зі знищення найманців.

Пригожин зі своїми бойовиками швидко захопив Ростов-на-Дону після чого заявив, що «вагнерівці» йдуть на Москву. При цьому повідомляється, що через це блокуються стратегічні переправи до столиці рф.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що бунт ватажка «вагнерівців» Євгенія Пригожина проти російського керівництва є фактично початком громадянської війни у рф.

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Джерело: Мінфін
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