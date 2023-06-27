Національний банк анулював ліцензії мікрофінансової компанії Top Credit (ТОВ «ФК Джобер»). Про цейдеться у повідомленні регулятора.
Нацбанк анулював ліцензії мікрокредитної компанії Top Credit
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Причина анулювання ліцензії
У квітні компанії призупинили ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг у зв'язку з порушенням — компанія не подала звітність за четвертий квартал 2022 року.
Порушення так і не було усунене, тому тепер фінансовій компанії анулювали ліцензії.
Нагадаємо
ФК «Джобер» пов'язана з іще однією ФК «Верона» (мають однакових акціонерів, одного директора і спільну адресу), яка працювала на ринку мікрокредитування під брендом «Гроші всім».
2 травня Національний банк України анулював ТОВ «ФК «Верона» ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.
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