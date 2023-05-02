Національний банк України анулював ТОВ «ФК «Верона» (ЄДРПОУ 41602157) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
НБУ анулював ліцензії ще одній фінансовій компанії
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Причина
Регулятор зазначив, що дана фінансова установа не виконала рішення Нацбанку та не усунула порушення ліцензійних умов.
Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 1 травня 2023 року. Рішення набирає чинності з 2 травня 2023 року.
Нагадаємо
19 грудня 2022 року до ТОВ «ФК «Верона» було застосовано захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.
Установу зобов’язали у строк до 20 січня 2023 року усунути порушення, що стало причиною для тимчасового зупинення ліцензій. Порушення усунене не було.
Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.
Промо-код на знижку 10%: minfin10.
🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.
💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі