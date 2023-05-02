НБУ анулював ліцензії ще одній фінансовій компанії

Національний банк України анулював ТОВ «ФК «Верона» (ЄДРПОУ 41602157) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Причина

Регулятор зазначив, що дана фінансова установа не виконала рішення Нацбанку та не усунула порушення ліцензійних умов.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 1 травня 2023 року. Рішення набирає чинності з 2 травня 2023 року.

Нагадаємо

19 грудня 2022 року до ТОВ «ФК «Верона» було застосовано захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Установу зобов’язали у строк до 20 січня 2023 року усунути порушення, що стало причиною для тимчасового зупинення ліцензій. Порушення усунене не було.

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