Україна отримала вже понад $22 млрд від Світового банку та країн-донорів

Допомога Банку та фондів

За словами Марченка, фінансова допомога, отримана від Світового банку та створених трастових фондів, відіграє вагому роль у забезпеченні першочергових соціальних видатків та підтримці збалансованості державного бюджету.

Міністр фінансів окремо подякував за нещодавнє підписання угоди про додаткові $1,76 млрд, які Україна отримає від США, Великої Британії та Фінляндії у рамках Проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що група Світового банку надасть додаткову фінансову підтримку Україні на $1,75 млрд, фінансування складається з гарантованої Великою Британією позики на суму $500 млн, грантів на $1,25 млрд від США та на $15 млн — від уряду Фінляндії.

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