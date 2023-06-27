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27 червня 2023, 14:47 Читать на русском

Україна отримала вже понад $22 млрд від Світового банку та країн-донорів

З 24 лютого 2022 року Світовий банк мобілізував на підтримку України фінансові ресурси у розмірі $34 млрд. Понад $22 млрд з цієї суми вже надано Україні. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

З 24 лютого 2022 року Світовий банк мобілізував на підтримку України фінансові ресурси у розмірі $34 млрд.
Фото: delo.ua

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Допомога Банку та фондів

За словами Марченка, фінансова допомога, отримана від Світового банку та створених трастових фондів, відіграє вагому роль у забезпеченні першочергових соціальних видатків та підтримці збалансованості державного бюджету.

Міністр фінансів окремо подякував за нещодавнє підписання угоди про додаткові $1,76 млрд, які Україна отримає від США, Великої Британії та Фінляндії у рамках Проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).

Читайте: Конференція донорів України у Лондоні: що насправді привезли звідти наші можновладці

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що група Світового банку надасть додаткову фінансову підтримку Україні на $1,75 млрд, фінансування складається з гарантованої Великою Британією позики на суму $500 млн, грантів на $1,25 млрд від США та на $15 млн — від уряду Фінляндії.

Читайте: Україна з початку війни залучила міжнародної допомоги на $51 мільярд

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Moonlighter
Moonlighter
27 червня 2023, 14:54
#
После войны у нас будут сотни тысяч участников боевых действий и столько же, кто сделает себе эту справку. Это будут ранние, спец пенсии и субсидии, как мы сможем такое количество содержать без западной помощи — хз.
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