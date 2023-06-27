З 24 лютого 2022 року Світовий банк мобілізував на підтримку України фінансові ресурси у розмірі $34 млрд. Понад $22 млрд з цієї суми вже надано Україні. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
Україна отримала вже понад $22 млрд від Світового банку та країн-донорів
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Допомога Банку та фондів
За словами Марченка, фінансова допомога, отримана від Світового банку та створених трастових фондів, відіграє вагому роль у забезпеченні першочергових соціальних видатків та підтримці збалансованості державного бюджету.
Міністр фінансів окремо подякував за нещодавнє підписання угоди про додаткові $1,76 млрд, які Україна отримає від США, Великої Британії та Фінляндії у рамках Проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).
Читайте: Конференція донорів України у Лондоні: що насправді привезли звідти наші можновладці
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що група Світового банку надасть додаткову фінансову підтримку Україні на $1,75 млрд, фінансування складається з гарантованої Великою Британією позики на суму $500 млн, грантів на $1,25 млрд від США та на $15 млн — від уряду Фінляндії.
Читайте: Україна з початку війни залучила міжнародної допомоги на $51 мільярд
🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.
💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 1