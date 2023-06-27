Індекс широкого ринку S&P 500 може впасти до 3900 пунктів до кінця року. Про це заявив головний інвестиційний директор Morgan Stanley Майк Вілсон, пише Bloomberg.
У Morgan Stanley передбачили обвал індексу S&P 500 на 10% до кінця року
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Очікування Morgan Stanley
В інвестиційному банку очікують, що прогноз щодо прибутку на акцію виявиться нижчим за консенсус. На думку Вілсона, для компаній, що входять до розрахунку індексу S&P 500, цей показник складе $185 у порівнянні із середнім прогнозом у $220.
«Ми вважаємо, що ризики серйозної корекції зараз як ніколи високі», — зазначив експерт Morgan Stanley. Експерт також додав, що динаміка акцій вартості перевершить акції зростання, оскільки інвестори звернуться до захисних секторів.
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Нагадаємо
Раніше у червні головний ринковий стратег американської консалтингової компанії Carson Group Райан Детрік припустив, що американський індекс S&P 500 продовжить ралі і до кінця року оновить історичний максимум.
На думку Детрика, у запасі ринку залишається великий потенціал зростання. Вгору S&P 500 підштовхуватиме поєднання стійкого споживчого рівня витрат, зниження інфляції та закінчення циклу посилення грошово-кредитної політики ФРС, пояснив експерт.
Індекс S&P 500 зріс до історичного максимуму 4 січня 2022 року, досягнувши позначки 4818,62 пунктів. Однак після цього на фондовому ринку США почалася затяжна корекція на тлі вищої, ніж очікувалося, інфляції в країні та початку періоду посилення процентних ставок ФРС США.
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Загалом у 2022 році індекс втратив понад 20%. З початку 2023 року бенчмарк зріс на 13,25%, до 4348,32 пунктів, згідно з даними закриття торгів 23 червня.
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