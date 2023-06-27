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27 червня 2023, 8:51 Читать на русском

У Morgan Stanley передбачили обвал індексу S&P 500 на 10% до кінця року

Індекс широкого ринку S&P 500 може впасти до 3900 пунктів до кінця року. Про це заявив головний інвестиційний директор Morgan Stanley Майк Вілсон, пише Bloomberg.

Головний інвестиційний директор Morgan Stanley Майк Вілсон вважає, що індекс широкого ринку S&P 500 може обвалитися до 3900 пунктів до кінця року.
Фото: depositphotos

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Очікування Morgan Stanley

В інвестиційному банку очікують, що прогноз щодо прибутку на акцію виявиться нижчим за консенсус. На думку Вілсона, для компаній, що входять до розрахунку індексу S&P 500, цей показник складе $185 у порівнянні із середнім прогнозом у $220.

«Ми вважаємо, що ризики серйозної корекції зараз як ніколи високі», — зазначив експерт Morgan Stanley. Експерт також додав, що динаміка акцій вартості перевершить акції зростання, оскільки інвестори звернуться до захисних секторів.

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Нагадаємо

Раніше у червні головний ринковий стратег американської консалтингової компанії Carson Group Райан Детрік припустив, що американський індекс S&P 500 продовжить ралі і до кінця року оновить історичний максимум.

На думку Детрика, у запасі ринку залишається великий потенціал зростання. Вгору S&P 500 підштовхуватиме поєднання стійкого споживчого рівня витрат, зниження інфляції та закінчення циклу посилення грошово-кредитної політики ФРС, пояснив експерт.

Індекс S&P 500 зріс до історичного максимуму 4 січня 2022 року, досягнувши позначки 4818,62 пунктів. Однак після цього на фондовому ринку США почалася затяжна корекція на тлі вищої, ніж очікувалося, інфляції в країні та початку періоду посилення процентних ставок ФРС США.

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Загалом у 2022 році індекс втратив понад 20%. З початку 2023 року бенчмарк зріс на 13,25%, до 4348,32 пунктів, згідно з даними закриття торгів 23 червня.

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Джерело: Мінфін
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