На сьогодні фіксуються надвисокі ціни на ринку мікрокредитування: денна номінальна ставка може сягати 5% на день, а середня номінальна річна процентна ставка — більше 1 000% річних. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового Комітету Данило Гетманцев.
Мікрокредит: Гетманцев пропонує обмежити денну процентну ставку до 1% у день
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Що пропонують змінити
За словами Гетманцева, депутати ініціювали законопроєкт щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг.
Що передбачає:
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обмежити денну процентну ставку за споживчим кредитом до 1% у день від загального розміру кредиту;
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заборонити кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит;
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заборонити встановлювати у договорі про споживчий кредит умову про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом (продовження строку користування кредитом має здійснюватися виключно шляхом укладення додаткового договору за домовленістю сторін);
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зобов'язати кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту до бюро кредитних історій.
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Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що Нацбанк розглядає можливість здешевити мікрокредити для населення. Одним із варіантів є введення фіксованої ставки.
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