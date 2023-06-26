Мікрокредит: Гетманцев пропонує обмежити денну процентну ставку до 1% у день

На сьогодні фіксуються надвисокі ціни на ринку мікрокредитування: денна номінальна ставка може сягати 5% на день, а середня номінальна річна процентна ставка — більше 1 000% річних. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового Комітету Данило Гетманцев.