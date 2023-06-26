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26 червня 2023, 13:14 Читать на русском

Мікрокредит: Гетманцев пропонує обмежити денну процентну ставку до 1% у день

На сьогодні фіксуються надвисокі ціни на ринку мікрокредитування: денна номінальна ставка може сягати 5% на день, а середня номінальна річна процентна ставка — більше 1 000% річних. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового Комітету Данило Гетманцев.

На сьогодні фіксуються надвисокі ціни на ринку мікрокредитування: денна номінальна ставка може сягати 5% на день, а середня номінальна річна процентна ставка — більше 1 000% річних.
Фото: ukranews.com

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Що пропонують змінити

За словами Гетманцева, депутати ініціювали законопроєкт щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг.

Що передбачає:

  • обмежити денну процентну ставку за споживчим кредитом до 1% у день від загального розміру кредиту;

  • заборонити кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит;

  • заборонити встановлювати у договорі про споживчий кредит умову про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом (продовження строку користування кредитом має здійснюватися виключно шляхом укладення додаткового договору за домовленістю сторін);

  • зобов'язати кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту до бюро кредитних історій.

Читайте: В Україні за три місяці мікрокредитування зросло на 39% — Опендатабот

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Нацбанк розглядає можливість здешевити мікрокредити для населення. Одним із варіантів є введення фіксованої ставки.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Smehue4ki
Smehue4ki
26 червня 2023, 14:17
#
Це треба було ще зробити 30 років тому
+
0
yarg
yarg
26 червня 2023, 14:33
#
Весь єтот бизнес появился лет 5−6 назад…
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