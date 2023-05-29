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29 травня 2023, 11:17 Читать на русском

В Україні за три місяці мікрокредитування зросло на 39% — Опендатабот

У порівнянні до попереднього періоду — останнього кварталу 2022 року — зросли сума та кількість укладених угод про мікропозики. Про це йдеться у повідомленні Опендаттабот.

У порівнянні до попереднього періоду — останнього кварталу 2022 року — зросли сума та кількість укладених угод про мікропозики.
Фото: mind.ua

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Скільки видано мікрокредитів

За три місяці поточного року сума взятих мікрокредитів зросла на 39% та сягла 9,23 млрд грн. За цей час було укладено майже 1,9 млрд нових договорів. Це на 18% більше, аніж у четвертому кварталі минулого року.

Водночас кількість мікрокредитів у 2023 році все ще майже вполовину менша до відповідного періоду до початку великої війни у 2021 році. Тоді було укладено 3,52 млрд договорів про мікрокредитування.

В середньому, у 2023 році укладають 627 млн нових небанківських позик на місяць. У 2021 цей показник складав 1,17 млрд нових мікрокредитних договорів на місяць.

Квартал до кварталу середня сума мікрокредитів зростає. У першому кварталі поточного року середня сума угоди сягла періоду до напередодні великого вторгнення: 4912 грн проти 5079 грн у першому кварталі 2022 року.

Заборгованість за кредитами

За даними Нацбанку, у першому кварталі 2023 року заборгованість українців за мікрокредитами зросла на 663 млн грн та становить 8,7 млрд грн. Сума взятих мікрокредитів також збільшилася на 39%. Середня сума угоди в першому кварталі 2023 року майже сягла показника напередодні великого вторгнення — 4912 грн.

Якщо протягом 2022 року заборгованості за мікрокредитами скоротилися на 5 млрд грн, то вже у першому кварталі 2023 року мікрокредитування набирає обертів. Так, за перші три місяці поточного року заборгованість українців перед МФО зросла на 663 млн грн — до 8,7 млрд грн.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+30
bonv
bonv
29 травня 2023, 11:30
#
Не від кращого життя…
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0
Maxim123
Maxim123
29 травня 2023, 11:57
#
За 3 месяца 1.9 МЛРД договоров? Это даже для Китая как-то много
+
0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
29 травня 2023, 13:05
#
Я думаю это МЛН. Если разделить 10 МЛРД на 2 МЛН то получается по 5к грн, что как раз примерно сходится с реальностью.
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