Пенсійний Фонд звершив фінансування пенсій у червні. Скільки пішло на субсидії та лікарняні

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за місяць. Останню суму коштів на ці цілі виділили 23 червня, повідомляє пресслужба ПФУ.

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Скільки направили на пенсії

На пенсійні виплати за місяць було направлено 57,6 млрд грн:

47,5 млрд грн — через уповноважені банки;

10,1 млрд грн — через державну «Укрпошту».

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Крім того, ПФУ перерахував 1,03 млрд грн на виплату житлових субсидій та пільг. І ще 2,09 млрд грн — на страхові виплати, у тому числі 1,01 млрд грн на оплату лікарняних.

«У червні надано 783 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України», — додали у фонді.

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