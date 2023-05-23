Пенсійний фонд направив 50,2 мільярда на пенсії за травень

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Скільки профінансовано

«Станом на 22 травня профінансовано: 50,2 млрд грн — на пенсійні виплати, в тому числі 9,9 млрд — через АТ „Укрпошта“, 40,3 млрд грн — через уповноважені банки», — йдеться у повідомленні.

Крім того, 3 млрд грн спрямовано на фінансування житлових субсидій та пільг; 2,027 млрд грн — на страхові виплати, зокрема, 978,4 млн грн — на оплату лікарняних.

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Нагадаємо

За січень — квітень 2023 року Пенсійний фонд України (ПФУ) отримав 128,5 млрд грн надходжень від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), що на 14,2 млрд грн більше, ніж планувалося.

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