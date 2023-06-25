Бельгія зобов'язала Binance припинити діяльність у країні

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Що відомо

«Особам або фірмам, які регулюються законодавством країни, яка не є членом Європейської економічної зони (ЄЕЗ), забороняється пропозиція або надання послуг з обміну віртуальних валют та законних платіжних коштів», — йдеться в повідомленні.

Згідно з пресрелізом регулятора, рішення про заборону діяльності пов'язане з тим, що Binance надає послуги з країн, які не є членами ЄЕЗ.

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Нагадаємо

5 червня SEC подала до суду на Binance та її CEO Чанпен Чжао. Регулятор висунув 13 звинувачень, зокрема про продаж незареєстрованих цінних паперів.

У тому ж місяці Binance оголосила про звільнення з Нідерландів і відкликала реєстрацію на Кіпрі. 21 червня платформа запустила локальну біткоін-біржу в Казахстані.