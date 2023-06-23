Binance.US відновила виведення доларів і змінює деякі торгові пари

Американська криптобіржа Binance.US відновила зняття депозитів у доларах. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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У Binance.US зазначили, що криптобіржі вдалося домовитися з банківськими партнерами та вирішити проблему. Клієнти, які раніше намагалися вивести кошти, мають повторити свій запит. За словами криптобіржі, виведення коштів займе не більше ніж 5 днів.

При цьому користувачів попередили, що поновлення може мати тимчасовий характер. Тому зараз Binance.US знаходяться у пошуку нових банків-партнерів.

Також криптобіржа радить клієнтам перестрахуватися: конвертувати долари у стейблкоїни або не зволікати з виведенням фіату.

Торгові пари

З 26 червня криптобіржа додасть нові пари з USDT: ANKR, DAI, DASH, HBAR, ICX, IOTA, RVN, WAVES, XNO, XTZ та ZIL.

При цьому з платформи Advanced Trading вони видалять частину торгових пар із фіатним доларом (USD). З 26 червня тут залишаться лише пари з такими активами: BTC, ETH, ADA, BNB, LTC, MATIC, SOL, VET, USDC та USDT.

У Binance.US створили таблицю, в якій зазначено, які пари будуть торгуватися з USD та USDT, а які тільки з USDT.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) уклала угоду з криптобіржею Binance про обмеження доступу співробітників материнської платформи до активів клієнтів Binance.US.