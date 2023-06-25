Нацбанк продовжує поступове відновлення дії призупинених з початку запровадження воєнного стану вимог Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Нацбанк відновлює вимоги щодо заставного майна
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Вимоги щодо заставного майна
Зокрема, відновлюються вимоги щодо здійснення банками періодичної переоцінки та перевірки наявності та стану майна, отриманого в заставу.
Так, з 31 липня 2023 відновлюється відлік строків для проведення перевірки наявності та стану майна, отриманого в заставу.
Відновлення відліку здійснюватиметься поступово і не поширюватиметься на майно на територіях, де ведуться бойові дії, на тимчасово окупованих територіях або, якщо за судженням банку здійснення такої перевірки несе загрозу безпеці життю та здоров’ю перевіряючих.
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Також уточнено окремі вимоги щодо зберігання банками на кореспондентських рахунках коштів у зв’язку із застосуванням спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України «Про санкції».
Крім того, розширено перелік активних операцій з пов’язаними з банком особами, на які не поширюється заборона, встановлена від початку запровадження в Україні воєнного стану.
Такий перелік доповнено операціями з надання забезпечених гарантій на внутрішньому ринку України та гарантій на підставі контргарантій материнських банків.
Зміни до постанови набрали чинності з 24 червня 2023 року.
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