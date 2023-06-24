НБУ підвищив штрафи для банків за порушення фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк переглянув та актуалізував підходи щодо застосування штрафів до банків за ключові порушення у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та валютного законодавства. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Так, виокремлено застосування штрафів за найпоширеніші види порушень у сфері ПВК/ФТ:

порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ щодо управління ризиками — до 50 млн грн;

невідповідність внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ вимогам законодавства у цій сфері — до 1 млн грн.

Крім того, переглянуті та збільшені граничні розміри штрафів за ключові порушення у сфері ПВК/ФТ:

порушення вимог щодо неналежної перевірки клієнтів — до 50 млн грн;

порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ щодо платіжних операцій/переказів коштів — до 10 млн грн;

неналежне застосування до клієнтів, які є РЕРs, ризик-орієнтованого підходу, зокрема, встановлення їм необґрунтованого рівня ризику, вжиття щодо них непропорційних заходів відповідно до категорії ризику — до 10 млн грн.

Також переглянуті та збільшені граничні розміри штрафів за ключові порушення у сфері валютного законодавства, а саме:

суттєві* порушення банком вимог валютного законодавства щодо порядку проведення розрахунків за валютними операціями, торгівлі іноземною валютою, переказу валютних цінностей, їх транскордонного переміщення, нездійснення/неналежного здійснення банком валютного нагляду, порушення заходів захисту — до 1 млн грн;

інші суттєві порушення банком вимог валютного законодавства, у тому числі недопущення до перевірки/створення перешкод щодо проведення перевірки банку уповноваженими працівниками Національного банку, нездійснення банком аналізу, перевірки документів (інформації) про валютні операції — до 1% від суми зареєстрованого статутного капіталу банку;

порушення банком вимог валютного законодавства щодо порядку проведення розрахунків за валютними операціями, торгівлі іноземною валютою, переказу валютних цінностей, їх транскордонного переміщення, нездійснення/неналежного здійснення банком валютного нагляду, порушення заходів захисту, які не є суттєвими — до 400 тис. грн.

Крім того, змінами передбачається уточнення окремих положень до:

застосування заходів впливу за результатами нагляду за дотриманням вимог санкційного законодавства;

оприлюднення інформації про застосовані заходи впливу за порушення у сфері ПВК/ФТ;

сприяння забезпеченню електронного документообігу.

Наведені зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 21 червня 2023 року № 80 «Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу», що набирає чинності з 24 червня 2023 року.

*Суттєвим порушенням вимог валютного законодавства є здійснення валютних операцій із порушеннями у загальній сумі операцій (за кожним видом порушень), яка дорівнює або перевищує 10 000 000 грн, або в сумі однієї операції, яка дорівнює або перевищує 1 000 000 грн.