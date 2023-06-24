Нацбанк зменшив продаж валюти на міжбанку

Національний банк протягом тижня, з 19 по 23 червня, купив на міжбанківському валютному ринку $8,29 млн і продав $435,82 млн. Негативне сальдо становило $427,53 млн проти $435,82 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.

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Таким чином Нацбанк зменшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $8,29 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

купив $165,27 млн;

продав $11 922,89 млн.

Негативне сальдо інтервенцій становило $11 757,62 млн.

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