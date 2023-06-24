Проблеми Binance у Бельгії та Бразилії, FTX через суд вимагає повернути $700 мільйонів: що нового на ринку криптовалют

Фінрегулятор Бельгії вимагає від Binance негайно припинити роботу в країні

Управління фінансових послуг та ринків Бельгії (FSMA) зазначило, що криптовалютна біржа Binance пропонує та надає послуги обміну в Бельгії між віртуальними валютами та легальними валютами, а також послуги депозитарного гаманця з країн, що не входять до Європейської економічної зони.

Тому FSMA наказало Binance негайно припинити пропонувати чи надавати будь-які такі послуги у Бельгії.

Недотримання цієї заборони тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до статті 136 бельгійського Закону про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

FSMA вважає, що, пропонуючи такі послуги в Бельгії з країн, що не входять до Європейської економічної зони, Binance порушує цю заборону.

«Таким чином, своїм рішенням від 23 червня 2023 року FSMA вирішило вимагати від Binance негайно припинити пропонувати або надавати будь-які послуги з обміну в Бельгії між віртуальними валютами та законними валютами, а також послуги депозитарного гаманця», — йдеться у повідомленні FSMA.

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FTX через суд вимагає від «друзів Бенкмана-Фріда» повернути $700 мільйонів

Криптовалютна біржа FTX, яка проходить через процедуру банкрутства, подала до суду на партнерів екс-CEO Сема Бенкмана-Фріда і пов'язані з ними фірми з вимогою повернути $700 млн інвестицій. Про це повідомляє Reuters.

Відповідачами названі K5 Global, Mount Olympus Capital та SGN Albany Capital, а також афілійовані особи та співвласники Майкл Ківс та Браян Баум.

У заяві FTX назвала Сема Бенкмана-Фріда «марнотратним меценатом», який «обсипав» Ківса, Баума та K5 Global готівкою в рамках схеми шахрайських витрат активів компанії в особистих цілях.

У 2022 році Бенкман-Фрід санкціонував переведення відповідачам $700 млн. Екс-CEO платформи розраховував отримати фінансування для порятунку FTX за кілька днів до подання заяви на банкрутство у листопаді 2022 року, йдеться в позові. Він розраховував на зв'язки Баума та Ківса серед знаменитостей та у ділових колах.

Бенкман-Фрід назвав останнього як «ймовірно, людину з найбільшими зв'язками, яку їй колись доводилося зустрічати» та «універсальним маркетплейсом» для політичних відносин та партнерства зі знаменитостями. Деякими з них він міг придбати в період своєї роботи на Хілларі Клінтон, коли та була сенаторкою від штату Нью-Йорк.

Згідно з документом, Бенкман-Фрід відмілив побоювання співробітників FTX, що K5 намагався обдурити керівництво платформи. Він продовжував виділяти кошти у прагненні посилити власну політичну та соціальну вагу.

Екс-CEO авторизував інвестиції в проекти K5, які збагатили Ківса та Баума, без будь-якої віддачі для біржі або її клієнтів, йдеться у документі.

У рамках однієї такої угоди підконтрольна Бенкману-Фріду компанія використала кошти FTX на суму $214 млн для покупки міноритарної частки в бренді текіли під назвою «818» від Кендалл Дженнер, тоді як активи компанії оцінювали лише $2,94 млн.

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Влада Бразилії перевірять місцеву філію Binance на зв'язок з фінансовими пірамідами

Криптовалютна біржа Binance Brazil зіткнулася із перевіркою з боку регуляторних органів Бразилії. Альфредо Гаспар, представник Конгресу та учасник парламентської комісії з розслідування фінансових пірамід, вимагає запросити Гільєрме Хаддада, керівника Binance Brazil, на свідчення перед бразильським парламентом.

Це повідомлення є частиною розслідування щодо фінансових пірамід, яке зараз продовжується в країні.

Щоб Хаддада викликали до суду, мають проголосувати інші члени парламентської комісії. Голосування про виклик до суду відбудеться 27 червня.

У своїй заяві конгресмен написав, що Binance використовували фінансові піраміди, такі як Ever Operations and Investments та Braiscompany для полегшення переведення активів.

«Отже, надзвичайно важливо розібратися в діяльності Binance, її зв'язку з B Fintech та її участі в компаніях, щодо яких порушено судові справи за заподіяння шкоди бразильським споживачам, оскільки це тісно пов'язує Binance з поточним розслідуванням», — заявив Гаспар.

Влада Бразилії також заявила, що намір викликати компанію до суду пов'язаний з перевірками з боку регуляторів по всьому світу. Binance зіткнулася з перевіркою з боку влади США, Франції, Нідерландів, Великої Британії, а також скасувала ліцензію в Кіпрі.

JPMorgan оброблятиме переклади в євро для Siemens за допомогою свого блокчейну та токена JPM Coin

Інвестиційний банк JPMorgan повідомив про початок обробки деномінованих у євро платежів за допомогою своєї блокчейн-платформи JPM Coin.

Проект JPM Coin з'явився у 2019 році, а у 2020 році систему почали використовувати для комерційних платежів. Платформа дозволяє клієнтам здійснювати міжнародні перекази як у власні рахунки, і на рахунки інших клієнтів банку.

При цьому завдяки блокчейну переклади за допомогою JPM Coin можна робити цілодобово та помітно швидше, ніж при використанні традиційних методів.

За словами директора JPMorgan з монетних систем Європи, Близького Сходу та Африки Басака Топрака, деноміновані в євро платежі через JPM Coin було запущено у середу, 22 червня.

Вже зараз один із найбільших конгломератів Німеччини Siemens провів свій перший міжнародний платіж за допомогою блокчейн-платформи.

З моменту запуску системи через JPM Coin було здійснено платежів на $300 млрд. При цьому JPMorgan щодня обробляє традиційні платежі на $10 трлн.