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23 червня 2023, 17:04 Читать на русском

МВФ визнав неефективним блокування криптовалют

Міжнародний валютний фонд (МВФ) опублікував звіт щодо регулювання криптовалютної галузі в Латинській Америці та Карибському басейні. Регулятор відзначив різницю у підході влади та визнав неефективним блокування криптовалют у довгостроковій перспективі.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) опублікував звіт щодо регулювання криптовалютної галузі в Латинській Америці та Карибському басейні.
Фото: pixabay.com

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У звіті йдеться про те, якого підходу дотримуються різні країни щодо регулювання ринку цифрових активів та інтеграції цифрової валюти центрального банку (CBDC).

Так, наприклад, Сальвадор легалізував біткоїн ще 2021 року. Водночас інші країни роблять ставку здебільшого на CBDC. Так, наприклад, Багами стали першою країною у світі, яка запустила цифрову версію фіату у 2020 році.

У МВФ дійшли висновку, що поступова трансформація фінансової системи — це правильний підхід, а от заборона криптовалют неефективна.

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«Попри те, що декілька країн (у досліджуваному регіоні) повністю заборонили криптоактиви, цей підхід може виявитися неефективним у довгостроковій перспективі», — йдеться у звіті.

МВФ рекомендує сконцентруватися насамперед на управлінні попитом, залишивши спроби «задавити» його. У регіоні зростає потреба у цифрових фінансових рішеннях, і регулятор вказав на можливість заповнити його інструментами, що регулюються, наприклад, у вигляді CBDC.

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Джерело: Мінфін
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