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23 червня 2023, 15:38 Читать на русском

НАЗК внесло китайського автовиробника Geely до списку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайську автомобільну компанію Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, відома як Geely. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайську автомобільну компанію Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, відома як Geely.
Фото: zgh.com

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Причина

Підставою для цього рішення стало те, що компанія Zhejiang Geely Holding Group Co., продовжує сплачувати податки до бюджету Росії, активно підтримувати її економіку і, відповідно, спонсорувати агресію проти України у той час, коли більшість виробників автомобілів з Європи, Японії та Кореї припинили продажі на російському ринку після вторгнення в Україну.

Варто зазначити, що компанія Geely належить приватному власнику китайського підприємця-мільярдера Лі Шуфу та володіє кількома брендами:

  • Geely Auto,
  • Lynk & Co,
  • Zeekr,
  • Volvo Cars,
  • Polestar,
  • Lotus,
  • London Electric Vehicle Company,
  • Farizon Auto,
  • CAOCAO Mobility.

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У списку найбільших компаній світу Fortune Global 500 за 2022 рік посіла 229 місце. Деніел Лі, виконавчий директор холдингової компанії Geely, заявляв, що не хоче говорити своїм компаніям залишати ринок Росії.

«Я абсолютно не розумію, чому ми повинні змушувати кожен свій автобренд карати російського клієнта», — сказав він, виступаючи на саміті FT «Майбутнє автомобіля».

Він особисто підтримав рішення автобренду Geely збільшити продажі автомобілів у РФ після того, як глобальні конкуренти пішли з ринку після вторгнення Росії в Україну.

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За даними НАЗК, продажі автомобілів під маркою Geely в Росії за перші три місяці 2023 року зросли більше ніж удвічі порівняно з минулим роком, з 5543 одиниць до 12673 одиниць. А виручка Geely Auto Group за 2022 рік становила понад $20 млрд.

Дистриб’ютором бренду Geely в Росії є компанія ТОВ «Джили-Моторс», виторг якої за 2022 рік зріс на 82% до $800 млн, чистий прибуток зріс на 5105% до $201 млн, податків до бюджету РФ сплачено на суму понад $51,4 млн.

Компанія продовжує представляти та продавати нові моделі авто своєї марки в РФ. Станом на травень 2023 року мережа офіційних дилерів Geely представлена в 89 російських містах і налічує 157 дилерських центрів.

«Жодних спроб засудити війну Росії проти України від керівництва компанії не було», — зазначили в НАЗК.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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