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16 червня 2023, 19:27 Читать на русском

НАЗК вперше виключило компанію зі списку міжнародних спонсорів війни

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вперше виключило зі списку міжнародних спонсорів війни компанію. Йдеться про провідну світову компанію з постачання суднового палива, ірландську Peninsula Petroleum Limited, яка знаходилася в списку лише два місяці. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вперше виключило зі списку міжнародних спонсорів війни компанію.
Фото: slovoidilo.ua

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«Вперше від початку створення переліку міжнародних спонсорів війни — потужного репутаційного інструменту тиску на компанії, що продовжують працювати з РФ після широкомасштабного вторгнення, з нього була виключена компанія. Вона виконала усі необхідні умови, обравши шлях соціально-відповідального бізнесу», — зазначається в повідомленні.

Компанія направила відповідний лист до НАЗК з зазначенням виконаних умов, які дозволяють виключити її з переліку.

«Peninsula Petroleum Limited припинила постачати бункерне паливо не тільки до суден, що належать росіянам або ходять під російським прапором, а й тим, що перевозять російську нафту. Такі кроки компанія вжила на знак засудження російської агресії», — повідомляє НАЗК.

В НАЗК додали, що перше виключення з переліку міжнародних спонсорів війни — найкращий доказ того, що цей інструмент справді працює.

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Нагадаємо

НАЗК внесло компанію Peninsula Petroleum до списку спонсорів війни у квітні 2023 року.

Агентство вказувало, що ірландська компанія свідомо продовжувала постачати паливо танкерам у водах Данії, коли вони повертаються або прямують до одного з головних нафтових портів, розташованих на північному заході РФ.

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Джерело: Мінфін
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