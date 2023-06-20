НАЗК внесло до переліку спонсорів війни китайську Kerui Group

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни Kerui Group — найбільшу китайську промислову групу, що займається дослідженнями, розробкою та виробництвом нафтового та газового обладнання.

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Причина внесення до списку

Ця компанія не лише продовжила постачати свою продукцію у рф після повномасштабного вторгнення в Україну, а й посилила співпрацю з державою-агресором, збільшивши об'єми експорту у 2022 році майже у 8,5 раза, повідомляє пресслужба Нацагентства.

Що відомо про компанію

Компанія Kerui займає лідерські позиції на глобальному ринку виробників нафтогазового обладнання, її продукція постачається на нафтові та газові родовища у більш ніж 80 країн і регіонів світу. Клієнтами компанії є такі глобальні бренди, як Saudi Aramco, Shell та інші.

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За даними НАЗК, у росії Kerui працює з 1999 року, але почала значно нарощувати свою присутність саме у 2014 році, після введення перших заборон на постачання західного нафтогазового обладнання. У квітні 2015 року Kerui навіть повідомила про готовність почати постачання обладнання до анексованого Криму.

Серед російських клієнтів Kerui — підсанкційні «Газпром» та «Лукойл». У червні 2016 року, під час візиту президента рф володимира путіна до Китаю, Kerui підписала меморандум про стратегічне співробітництво з компанією «Роснєфть».

Після 24 лютого 2022 року обсяг постачання Kerui у рф зріс у 8,5 раза та сягнув 5500 тисяч тонн продукції. У жовтні 2022 року офіційний представник Kerui у рф та ТОВ «Газпром бурение» підписали угоду про співпрацю та стратегічне партнерство.

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