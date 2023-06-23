ЄБРР надає Укрексімбанку кредит на 50 мільйонів євро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає кредит на 50 млн євро державному Укрексімбанку , щоб підтримати його у забезпеченні безперервного доступу до фінансування для підприємств та муніципалітетів, які постраждали від війни. Про це повідомляє пресслужба банку.

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«Цей кредит, який підпадає під „Програму забезпечення стійкості та засобів для існування“ ЄБРР, спрямовану на мінімізацію економічних збитків від війни, було підписано сьогодні в лондонській штаб-квартирі ЄБРР», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кошти посилять кредитну спроможність банку, допомагаючи йому зміцнити та диверсифікувати свою фондову базу, а також забезпечать фінансову підтримку приватному бізнесу (включаючи малі та середні підприємства, середні та великі корпорації) і муніципалітетам, що постраждали від війни.

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«ЄБРР, який взяв на себе зобов'язання інвестувати в Україну 3 млрд євро у 2022−23 роках і виділив 1,7 млрд євро у 2022 році плюс ще 200 млн євро, мобілізованих через партнерські фінансові установи, розділив з акціонерами та донорами ризики за своїми операціями в країні. Половина ризику за кредитом буде покрита за рахунок покриття ризику першого збитку Спеціальним фондом кризового реагування ЄБРР», — заявили в банку.

В Укрексімбанку також нагадали, що у грудні 2022 року ЄБРР надав кредит у розмірі 25 млн євро Львову з кредитною підтримкою США, що покриває половину кредиту, щоб забезпечити ліквідність для адаптації.