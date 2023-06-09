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9 червня 2023, 16:04 Читать на русском

ЄБРР виділив кредит для Укрзалізниці на 200 мільйонів євро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає Укрзалізниці кредит у розмірі 200 млн євро: по 100 млн євро на екстрене фінансування капітальних витрат та підтримку робочого капіталу. Про це повідомляє пресслужба банку.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає Укрзалізниці кредит у розмірі 200 млн євро: по 100 млн євро на екстрене фінансування капітальних витрат та підтримку робочого капіталу.
Фото: vctr.media

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«Ця суверенна позика зменшить наслідки війни, сприяючи розширенню транскордонної пропускної спроможності та покращенню залізничного сполучення з ЄС», — йдеться в повідомленні.

На що підуть кошти

Зокрема, передбачається відновлення ключових залізничних коридорів на кордоні з ЄС та придбання рухомого складу.

ЄБРР уточнює, що розподіляє ризики своїх інвестицій в Україну з донорами та акціонерами. Зокрема, ця позика має бути до 50% забезпечена гарантіями:

  • 60 млн євро надійдуть від США,
  • 40 млн євро — від Нідерландів.

Окрім цього, очікується, що проєкт фінансуватиметься інвестиційним грантом у розмірі до 10 млн євро від двосторонніх або багатосторонніх донорів.

Він буде спрямований на покриття інвестицій у комунікаційне обладнання, енергоефективне освітлення та безбар'єрний доступ до кількох великих залізничних станцій.

Читайте також: ЄБРР просить про докапіталізацію на 3−5 мільярдів євро для підтримки України

ЄБРР зазначає, що цей кредит доповнює 150 млн євро екстреного фінансування ліквідності для Укрзалізниці минулого року, підтриманого гарантіями Франції та ЄС через Європейський фонд сталого розвитку.

ЄБРР — найбільший інституційний інвестор в Україні - взяв на себе зобов'язання інвестувати в Україну 3 млрд євро протягом 2022−2023 років.

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Джерело: Мінфін
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