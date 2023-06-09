ЄБРР виділив кредит для Укрзалізниці на 200 мільйонів євро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає Укрзалізниці кредит у розмірі 200 млн євро: по 100 млн євро на екстрене фінансування капітальних витрат та підтримку робочого капіталу. Про це повідомляє пресслужба банку.

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«Ця суверенна позика зменшить наслідки війни, сприяючи розширенню транскордонної пропускної спроможності та покращенню залізничного сполучення з ЄС», — йдеться в повідомленні.

На що підуть кошти

Зокрема, передбачається відновлення ключових залізничних коридорів на кордоні з ЄС та придбання рухомого складу.

ЄБРР уточнює, що розподіляє ризики своїх інвестицій в Україну з донорами та акціонерами. Зокрема, ця позика має бути до 50% забезпечена гарантіями:

60 млн євро надійдуть від США,

40 млн євро — від Нідерландів.

Окрім цього, очікується, що проєкт фінансуватиметься інвестиційним грантом у розмірі до 10 млн євро від двосторонніх або багатосторонніх донорів.

Він буде спрямований на покриття інвестицій у комунікаційне обладнання, енергоефективне освітлення та безбар'єрний доступ до кількох великих залізничних станцій.

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ЄБРР зазначає, що цей кредит доповнює 150 млн євро екстреного фінансування ліквідності для Укрзалізниці минулого року, підтриманого гарантіями Франції та ЄС через Європейський фонд сталого розвитку.

ЄБРР — найбільший інституційний інвестор в Україні - взяв на себе зобов'язання інвестувати в Україну 3 млрд євро протягом 2022−2023 років.