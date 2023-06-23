З 1 квітня 2023 року набув чинності наказ Мінфіну, яким дещо змінюється реквізит «Призначення платежу» в податкових платіжках. До 30 червня ФОПи ще мають право прописувати цей реквізит у старому форматі, але з 1 липня він втратить чинність. Про це повідомляє AIN.
З 1 липня змінюється формат реквізиту «призначення платежу». Що робити ФОПам
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що змінилося
Старий формат призначення платежу при сплаті єдиного податку та ЄСВ виглядав так:
- *;101; РНОКПП;єдиний податок за І квартал 2023 року;;;
- *;101; РНОКПП;ЄСВ за І квартал 2023 року;;;
Де «101» — код податку, РНКОПП — реєстраційний номер платника податків. До поля «Призначення платежу» довільно можна було додавати додаткову інформацію, по типу ПІБ платника.
Новий виглядає так:
- 101 єдиний податок за І квартал 2023 року
- 101 ЄСВ за І квартал 2023 року
Але є проблема
За даними бухгалтерів, які працюють із ФОП, платіжки, заповнені по-новому, не завжди адекватно проводяться в системі податкової. Відтак, платіж може загубитись. Це виливається в додаткові проблеми для ФОП, такі як візит у податкову з написанням заяв про зарахування платежу.
Читайте також: Закрити ФОП тепер можна на порталі «Дія»
«На сьогодні всі, хто вже спробував сплачувати податки з новим призначенням платежу (теоретично воно мало працювати
До 30 червня ФОПи мали право продовжувати платити податки за старим зразком, але з 1.07.2023 це стане неможливо.
Що робити
Зарайський припускає, що проблеми з рознесенням платежів з новим форматом платежу можуть лишитись і після настання граничного строку. Тому радить підприємцям сплатити податки до 30.06.2023.
«Якщо у вас є можливість, то варто сплатити податки, строк сплати яких припадає на липень, вже зараз, наперед, ще у червні,
Читайте також: Для деяких ФОПів залишиться добровільна сплата єдиного податку
Якщо все ж таки сталося так, що платник податку вказав реквізит по-новому, і платіж не відображається в електронному кабінеті платника податку від податкової, потрібно:
- знайти квитанцію за платіж;
- у електронному кабінеті податкової, у розділі «Листування з ДПС» написати заяву з проханням знайти платіж, прикріпити до неї квитанцію, підписати листа своїм електронним підписом та відправити;
- податкова має знайти платіж за реквізитами, після чого він відображатиметься у кабінеті платника.
Цей алгоритм насправді діє для будь-яких випадків, коли платник провів платіж вчасно, і банк його перерахував, але у кабінеті податкової платіж не відображається.
🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.
💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 1
юридических лиц плательщиков
налогов, а не только ФОПов…