З 1 липня змінюється формат реквізиту «призначення платежу». Що робити ФОПам

З 1 квітня 2023 року набув чинності наказ Мінфіну, яким дещо змінюється реквізит «Призначення платежу» в податкових платіжках. До 30 червня ФОПи ще мають право прописувати цей реквізит у старому форматі, але з 1 липня він втратить чинність. Про це повідомляє AIN.

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Що змінилося

Старий формат призначення платежу при сплаті єдиного податку та ЄСВ виглядав так:

*;101; РНОКПП;єдиний податок за І квартал 2023 року;;;

*;101; РНОКПП;ЄСВ за І квартал 2023 року;;;

Де «101» — код податку, РНКОПП — реєстраційний номер платника податків. До поля «Призначення платежу» довільно можна було додавати додаткову інформацію, по типу ПІБ платника.

Новий виглядає так:

101 єдиний податок за І квартал 2023 року

101 ЄСВ за І квартал 2023 року

Але є проблема

За даними бухгалтерів, які працюють із ФОП, платіжки, заповнені по-новому, не завжди адекватно проводяться в системі податкової. Відтак, платіж може загубитись. Це виливається в додаткові проблеми для ФОП, такі як візит у податкову з написанням заяв про зарахування платежу.

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«На сьогодні всі, хто вже спробував сплачувати податки з новим призначенням платежу (теоретично воно мало працювати з 01.04.2023 року), розділились на два табори. Одні кажуть, що все працює і сплата відображається в особових картках. Інші стверджують, що сплатили 2 тижні тому, а в особових картках досі немає інформації про сплату», — розповів податковий консультант Олександр Зарайський.

До 30 червня ФОПи мали право продовжувати платити податки за старим зразком, але з 1.07.2023 це стане неможливо.

Що робити

Зарайський припускає, що проблеми з рознесенням платежів з новим форматом платежу можуть лишитись і після настання граничного строку. Тому радить підприємцям сплатити податки до 30.06.2023.

«Якщо у вас є можливість, то варто сплатити податки, строк сплати яких припадає на липень, вже зараз, наперед, ще у червні, до 01.07.2023 року, поки ще можна вказувати призначення платежу за старим форматом (який точно працює). Щоб потім у липні не переживати, дійдуть вони чи потраплять у реєстр невизначених, і тоді доведеться писати заяви про їхній перекид чи ще щось».

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Якщо все ж таки сталося так, що платник податку вказав реквізит по-новому, і платіж не відображається в електронному кабінеті платника податку від податкової, потрібно:

знайти квитанцію за платіж;

у електронному кабінеті податкової, у розділі «Листування з ДПС» написати заяву з проханням знайти платіж, прикріпити до неї квитанцію, підписати листа своїм електронним підписом та відправити;

податкова має знайти платіж за реквізитами, після чого він відображатиметься у кабінеті платника.

Цей алгоритм насправді діє для будь-яких випадків, коли платник провів платіж вчасно, і банк його перерахував, але у кабінеті податкової платіж не відображається.