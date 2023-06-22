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22 червня 2023, 18:27 Читать на русском

Українці у Литві: де працюють і скільки заробляють

Влада та роботодавці Литви заохочують українських біженців інтегруватися і працевлаштовуватися в країні. Таким чином мають намір заповнити місця у галузях, де бракує робочих рук. Про це повідомляє пресслужба Міграційної платформи EWL.

Влада та роботодавці Литви заохочують українських біженців інтегруватися і працевлаштовуватися в країні.
Фото: pixabay.com

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За даними служби зайнятості Литви, за трудовими договорами в країні працює 25 600 громадян України. Це майже 61% від кількості зареєстрованих у країні біженців (станом на березень 42 000). Вони заповнили вакансії, де відчувалася висока нестача співробітників.

Популярні вакансії

Найбільше вакансій на підприємствах, де досвід роботи не є обов’язковим і
не вимагається знання литовської мови. Вони подібні до простої фізичної
роботи, яку пропонують у Польщі.

Натомість мінімальна зарплата у Литві трохи вища за польську — це 840 євро брутто (34 тис. грн) У Польщі мінімальна зарплата з липня 2023 року становитиме 796 євро брутто (32,1 тис. грн).

Середня зарплату у Литві у 2022 році складала 1666 євро брутто (67,3 тис. Грн). Для порівняння у Польщі — 1225 євро брутто (49,5 тис. грн).

Брак кадрів у Литві декларують роботодавці у сфері послуг, готелярстві, виробництві, будівництві, а також оптової та роздрібної торгівлі.

Приклади вакансій, які пропонують громадянам України у Литві:

  • Виготовлення проводів та кабелів на заводах переважно для підприємств автомобільної галузі. Зарплата — від 750 євро нетто (30,2 тис. грн). З урахуванням премій та бонусів, в середньому зарплата може сягати 1000 — 1300 євро нетто (40,3−52,5 тис. грн).
  • Робота на м’ясних підприємствах, пов’язана з нарізкою, упакуванням і маркуванням м’ясних виробів. Залежно від підприємства зарплата — 680−850 євро (27,5−34,3 тис. грн).
  • Сезонні вакансії, як наприклад, у сфері обслуговування. Це може бути робота помічником кухаря із зарплатою від 800 євро нетто (32,3 тис. грн), робота у пральнях із зарплатою 700 євро нетто (28,3 тис. грн) або робота на висаджуванні дерев із зарплатою 1700 євро (68,7 тис. грн).
  • Кухарі потрібні цілий рік незалежно від сезону. На таких вакансіях пропонують зарплату 1100−1500 євро (44,4 — 60,6 тис. грн). Така робота вимагає навичок і знання мови.

«Литовські роботодавці заохочують українців до праці різними бонусами.
Наприклад, преміями, пропонують безкоштовне харчування (одно- чи
дворазове). Литва є також є однією з небагатьох країн ЄС, яка надає житло
для працівників безкоштовно. Це дозволяє українцям значно зекономити на
витратах», — розповілдає Марцін Колодзейчик, директор міжнародної рекрутації Міграційної платформі EWL.

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За словами експертів, це має певний ефект. Опитування Служби зайнятості
Литви свідчить про те, що 34% біженців з України в майбутньому планують
жити та працювати в Литві.

Допомога від держави

Влада Литви надає українцям, які мають тимчасовий захист:

  • одноразову допомогу у розмірі 300 євро,
  • картки на купівлю харчування по 20 євро на тиждень, 80 євро на місяць.

Литовська Служба зайнятості сприяє інтеграції українців у ринок праці, компенсуючи частину заробітної плати працедавцям, які їх працевлаштували. Це допомагає розв’язати проблему нестачі кадрів, як і прості процедури легалізації в країні.

Легалізація у Литві

Литва, як і інші країни ЄС, надає біженцям України статус тимчасового захисту. Він дає право на освіту, медичне страхування та постійне проживання терміном на 1 рік із можливим продовженням до 3 років, доступ до ринку праці, соціальну допомогу.

Скільки українців планує залишитися в Литві

Раніше Литовська Служба зайнятості повідомляла, що за результатами анонімного опитування українців, які скористалися її послугами, у майбутньому 34% українських біженців у Литві планують залишитися жити та працювати в цій країні. Зараз на її платформі зареєстровано 9 900 вакансій. На 2 600 позицій роботодавці готові прийняти українців.

За даними Центробанку Литви, 2022 року українці створили додану вартість
на 400 млн євро — 1% валового внутрішнього продукту. Міністерство соціального захисту та праці повідомляло, що за рік війни в Україні українські біженці, які знайшли притулок у Литві, сплатили до бюджету країни понад 58 млн євро податків.

Станом на березень у Литві зареєстровано близько 42 000 українських біженців.

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Джерело: Мінфін
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