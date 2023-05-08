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8 травня 2023, 17:11 Читать на русском

Біженці витрачають $1 мільярд на місяць з українських карток

Українські біженці за кордоном використали у першому кварталі 2023 року $3,48 млрд із карток українських банків, що на 5%, або на $0,18 млрд, менше, ніж у четвертому кварталі 2022 року. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані НБУ.

Українські біженці за кордоном використали у першому кварталі 2023 року $3,48 млрд із карток українських банків, що на 5%, або на $0,18 млрд, менше, ніж у четвертому кварталі 2022 року.
Фото: portal.lviv.ua

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Як повідомили у Нацбанку, зняття коштів з банківських карток за кордоном зменшилося на 7,4% — до $1,68 млрд, тоді як витрати у торговельній мережі — на 2,7%, до $1,78 млрд.

Водночас перекази на картки та операції в АТМ та ПТКС з українських карток за кордоном залишилися на низькому рівні — $0,02 млрд.

Загалом обсяги готівки поза банками у першому кварталі 2023 року збільшилися до $3,2 млрд.

В оновленому Інфляційному звіті Нацбанк вказує, що витрати біженців зумовлюють стабільний відтік валюти за статтею «подорожі», у тому числі за рахунок зняття готівкової валюти з карт за кордоном.

«Через значну кількість мігрантів за кордоном відтік валюти за статтями „подорожі“ та „готівка поза банками“ залишатиметься суттєвим. Проте вже з 2024 року повернення мігрантів стане одним із визначальних факторів скорочення відтоку валюти за рахунок як зменшення імпорту послуг за статтею „подорожі“, так і уповільнення нарощування обсягів готівки поза банками», — очікує НБУ.

Посилаючись на оцінки ООН, Нацбанк зазначає, що в першому кварталі 2023 року тривало збільшення кількості мігрантів за межами України: виїхало на 0,6 млн українців більше, ніж повернулося. Загальна кількість українців, що залишаються в Європі, на кінець кварталу склала 8,6 млн осіб, з яких 5 млн мають статус тимчасового захисту у ЄС.

НБУ прогнозує за підсумками 2023 року чистий притік населення в Україну 0,1 млн, а наступного — на 0,6 млн.

За його даними, максимальні витрати за картами українських банків за кордоном були зафіксовані в другому кварталі минулого року — $4,88 млрд, після чого вони стабілізувалися на рівні близько $3,5−3,7 млрд на квартал.

У «доковідному» першому кварталі 2019 року вони становили $0,54 млрд, у четвертому кварталі довоєнного 2021 року — $0,75 млрд.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
jakiro
jakiro
8 травня 2023, 18:45
#
А звідки береться, коли на рахунках у банках усього 10 мільярдів? Чи тратять в 0
+
+55
matroskin
matroskin
8 травня 2023, 18:55
#
Проте вже з 2024 року повернення мігрантів …
НБУ дивує своєю наівністю. Ще б написали що з 2024 очікують массового повернення з Канади українців що виїхали туди в 1945 р.
Хто вже 2 роки там прожив, сюди якщо і приїде-то тільки на пару днів за компенсацією або допомогою. Та й з чого НБУ взяв, що в 2024 війна закінчиться?
+
+15
vipost
vipost
8 травня 2023, 19:27
#
Абсолютна більшість моїх знайомих хотіла би повернутись, включають айтішників. Хоч дійсно, не всі. Витрати на життя тут і там — небо і земля
+
+15
matroskin
matroskin
8 травня 2023, 20:11
#
Якщо вони з Києва чи Вінниці, то постає питання: а що їм мішає зробити це зараз.
Якщо вони з Бахмута, то який сенс і куди вертатися ?
Хто хотів-той вже вернувся, або взагалі не виїзжав, а після 2 років життя там-сюди навряд чи хто вже вернеться. І далеко не факт, що це буде 2 а не ще 4 роки.
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