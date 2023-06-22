Нацбанк максимально контролюватиме обмін валюти банками та обмінниками

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Максимальний контроль 21 червня члени Правління НБУ та директори профільних департаментів провели чергову зустріч із представниками низки банків та небанківських фінансових установ, які здійснюють валютно-обмінні операції.

«Учасники ринку були проінформовані про рішення щодо врегулювання питання обміну зношених банкнот іноземної валюти, прийнятих Національним банком 20 червня», — йдеться у повідомленні.

Глава НБУ Андрій Пишний наголосив, що протягом останніх кількох тижнів на валютно-обмінному ринку спостерігалося щось на кшталт «ідеального шторму», свій внесок у який додав ворог. Читайте: «Некрасиві» долари: хто заробляє на їхньому обміні і що робити громадянам

Центробанку знадобився час для ухвалення чітких та зважених рішень, які мають спрацювати за активної взаємодії та підтримки всіх учасників ринку.

«Ми дуже ретельно спостерігатимемо за тим, як відбувається реалізація наших рішень. Якщо побачимо недобросовісну практику, спроби знову підтримувати її, обіцяю, що з нашого боку буде чітка та максимально адекватна реакція. Під час війни такі речі особливо неприйнятні», — сказав Пишний.

Водночас він додав, що Національний банк зацікавлений у діалозі та взаємодії з учасниками ринку та готовий обговорювати додаткові пропозиції щодо вирішення цієї штучно створеної ситуації. Читайте Зношені долари та євро: НБУ штрафуватиме банки та обмінники за відмову в обміні валюти Під час активного обговорення представники банків та небанківських фінансових установ запевнили, що дотримуватимуться всіх ухвалених НБУ рішень.

Зокрема проведуть роз'яснювальну роботу з касирами та іншими відповідальними за валютно-обмінні операції особами у своїх відділеннях.

«Ми розуміємо, що для того, щоб відновити нормальне функціонування цього ринку, потрібен певний час. Люди повинні спокійно обмінювати банкноти іноземної валюти, незалежно від номіналу та року випуску, якщо вони відповідають зразкам та описам іноземних центробанків, їхня справжність підтверджена детекторами і вони не мають ознак значного зносу або пошкодження. Читайте: У НБУ розповіли, які пошкоджені долари та євро мають банки приймати на інкасо

Якщо громадяни бачитимуть, що можуть без проблем отримувати та обмінювати назад всі ці банкноти, вони не переживатимуть і паніка вщухне", — зазначив Пишний.