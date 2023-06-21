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21 червня 2023, 15:04 Читать на русском

Євросоюз покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року — фон дер Ляєн

Європейський Союз покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні її відновлення до 2027 року. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у середу в Лондоні на міжнародній конференції, присвяченій відновленню України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Європейський Союз покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні її відновлення до 2027 року.
Фото: pixabay.com

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«До 2027 року дефіцит в українській податковій системі становитиме близько 60 млрд євро. Потреби у швидкому відновленні становитимуть близько 50 млрд євро. Це означає, що загалом дефіцит становитиме 110 млрд євро до 2027 року. Саме тому вчора я запропонувала членам ЄС покрити 45% цього дефіциту. Це становить приблизно 50 млрд євро для України», — заявила фон дер Ляєн.

За її словами, це фінансування здійснюватиметься у вигляді європейських грантів, кредитів, а також за рахунок заморожених раніше російських активів.

«Ми працюватимемо з Україною стільки, скільки знадобиться. Сьогодні ми детально обговоримо планування інвестицій і реформ. Цей план може стати якорем для всіх міжнародних донорів. Ми повинні мати прогнозованість. Це допоможе нашій координації та максимізує наш вплив», — сказала вона.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 млрд євро фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів.

За словами фон дер Ляєн, ця допомога забезпечить перспективу і передбачуваність для уряду в Києві, а також «стимулюватиме інших донорів активізуватися».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kievpol
kievpol
21 червня 2023, 16:23
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Половина чиновников может спать спокойно, остальной половине нужно будет щипать с гусака (ой з «вільного народу — вільної країни»
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