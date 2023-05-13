Бельгія виділить Україні 92 мільйони євро за рахунок податків на заморожені російські активи

Бельгія використає 92 млн євро, які були отримані у вигляді податків із заморожених активів Росії. Уся сума піде на допомогу Україні. Про це повідомляє The Guardian.

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Куди направлять кошти

Зазначається, що половина сума буде використана для постачання військових товарів, таких як бронетехніка, зброя та боєприпаси.

Інша половина буде направлена на гуманітарну підтримку, майбутню реконструкцію України й посилення дипломатичної присутності Бельгії в Україні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Бельгія заморозила російські активи вартістю 180 млрд євро і планує направити отримані від них відсотки на відновлення України.

Раніше уряд Бельгії повідомив про те, що країна отримала у 2022 році додатково 625 млн євро в результаті оподаткування доходів від заморожених активів РФ на 250 млрд євро.

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