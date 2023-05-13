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13 травня 2023, 9:15 Читать на русском

Бельгія виділить Україні 92 мільйони євро за рахунок податків на заморожені російські активи

Бельгія використає 92 млн євро, які були отримані у вигляді податків із заморожених активів Росії. Уся сума піде на допомогу Україні. Про це повідомляє The Guardian.

Бельгія використає 92 млн євро, які були отримані у вигляді податків із заморожених активів Росії.
Фото: pixabay.com

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Куди направлять кошти

Зазначається, що половина сума буде використана для постачання військових товарів, таких як бронетехніка, зброя та боєприпаси.

Інша половина буде направлена на гуманітарну підтримку, майбутню реконструкцію України й посилення дипломатичної присутності Бельгії в Україні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Бельгія заморозила російські активи вартістю 180 млрд євро і планує направити отримані від них відсотки на відновлення України.

Раніше уряд Бельгії повідомив про те, що країна отримала у 2022 році додатково 625 млн євро в результаті оподаткування доходів від заморожених активів РФ на 250 млрд євро.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Rubi0
Rubi0
13 травня 2023, 10:36
#
С прошлой новости недельной давности сумма уменьшалась со 197 до 92 млн. https://minfin.com.ua/ua/2023/05/05/105263003/
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