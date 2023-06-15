Закрити ФОП можна буде на порталі «Дія». Наразі послуга доступна в режимі бета-тесту

Тепер не тільки відкрити, а й закрити ФОП можна буде на порталі «Дія». Наразі українці можуть скористатися новою послугою в режимі бета-тесту. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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«ФОП закривається за секунду! Жодних очікувань та помилок — усі дані автоматично підтягнуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР). Необхідно лише переглянути інформацію та підписати. Реєстратор нічого не перевірятиме вручну, а ви не ходитимете до податкової», — йдеться в повідомленні.

Хто може долучитися до тестування

фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП;

підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Зареєструватися для участі у бета-тесті можна за цим посиланням.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що стало відомо, чому відтермінували скасування пільгового податку 2% для ФОПів.