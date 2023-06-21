Запуск нової криптобіржі, Deutsche Bank подав заявку на зберігання криптовалют: що нового на крипторинку

Фінансові компанії Fidelity, Citadel Securities та Charles Schwab запустили криптобіржу EDX Markets

Один із найбільших маркет-мейкерів у світі Citadel Securities спільно з Fidelity Investments та Charles Schwab запустили власну децентралізовану біржу криптовалют EDX Markets.

За даними The Wall Street Journal, фінансові гіганти з Волл-стріт ведуть переговори з брокерами та заможними інвесторами для їхнього залучення в торги на майданчику. У коментарі ЗМІ прес-служба Citadel Securities підтвердила, що маркет-мейкер також торгуватиме на EDX.

Також партнерами EDX виступають венчурні компанії Paradigm, Sequoia Capital і Virtu Financial, проте незрозуміло, чи торгуватимуть вони на криптобіржі.

У EDX планують до кінця 2023 року запустити послугу клірингу, а також укласти співпрацю з банками та депозитаріями криптовалют. Деталі колаборацій не розкриваються.

Генеральний директор EDX Джаміль Назаралі вважає, що крах біржі FTX спонукав попит на криптобіржі без «вбудованого конфлікту інтересів». При цьому сам Назаралі до EDX працював у Citadel Securities.

На старті EDX пропонуватиме торгівлю чотирма криптовалютами: біткоїн (BTC), Ethereum (ETH), litecoin (LTC) та bitcoin cash (BCH). Вибір обумовлюється тим, що Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) не ідентифікувала ці активи як цінний папір.

Криптобіржа OKX закриває доступ до частини своїх продуктів для росіян

19 червня криптовалютна біржа OKX внесла зміни до обслуговування громадян Росії, обмеживши їм доступ до низки продуктів.

Верифіковані користувачі з РФ не зможуть скористатися пропозиціями продукту Earn з річною прибутковістю понад 99%, а також структурними продуктами Shark Fin та «Подвійні інвестиції».

Своє рішення представники платформи пояснили «вимогами російських регуляторів».

«У разі, якщо вам стали недоступні ці пропозиції, ваші попередні передплати будуть автоматично припинені у дату погашення. Ви також можете завершити їх достроково, якщо продукт передбачає дострокове погашення», — додали вони.

Всі інші продукти та послуги доступні у звичайному режимі.

Binance додасть підтримку платежів через мережу Lightning Network біткоїна

Найбільша у світі біржа криптовалют Binance оголосила, що найближчим часом додасть можливість депозитів та висновків коштів через Lightning Network біткоїну. Це дозволить користувачам біржі здійснювати швидкі та дешеві транзакції з використанням рішення другого рівня, спрямованого на масштабування біткоїна.

Bitcoin Lightning Network — це децентралізована система платіжних каналів, які працюють поверх блокчейна біткоїна. Вона дозволяє передавати мікроплатежі між учасниками мережі без необхідності записувати кожну транзакцію до блокчейну. Це збільшує пропускну спроможність мережі та знижує комісії.

Binance не вказала точну дату запуску функції депозитів та висновків через Lightning Network, але заявила, що працює над цим у пріоритетному порядку. Криптобіржа також обіцяла надати своїм користувачам навчальні матеріали та інструкції щодо використання Lightning Network.

Deutsche Bank подав заявку на зберігання криптовалют

Deutsche Bank подав до регулюючих органів Німеччини заявку на ліцензію, що дозволяє займатися зберіганням цифрових активів, таких як криптовалюти, повідомив Bloomberg.

«Ми розвиваємо наші цифрові активи та кастодіальний бізнес», — розповів керівник підрозділу кредитора по роботі з корпоративними клієнтами Девід Лінн.

Він уточнив, що Deutsche Bank щойно подав заявку до Федерального управління фінансового нагляду Німеччини (Bafin) на отримання ліцензії на цифрові активи.

Лінн зазначив, що цей крок покликаний збільшити комісійні прибутки від корпоративних клієнтів Deutsche Bank. І відображає зусилля інвестиційного підрозділу банку — DWS — щодо збільшення доходів від пропозицій, пов'язаних із цифровими активами.

Варто зазначити, що підрозділ Deutsche Bank по роботі з корпоративними клієнтами вперше розповів про плани запровадження зберігання цифрових активів наприкінці 2020 року, не уточнюючи термінів.