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21 червня 2023, 12:10 Читать на русском

Трейдери поставили $1 трильйон на падіння американського ринку акцій

Сукупний обсяг коротких позицій на американському ринку акцій у червні досягнув максимуму з квітня 2022 року і перевищив $1 трлн. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на дані дослідницької компанії S3 Partners.

Сукупний обсяг коротких позицій на американському ринку акцій у червні досягнув максимуму з квітня 2022 року і перевищив $1 трлн.

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Для порівняння, ще на початку року загальний обсяг коротких позицій проти акцій США оцінювався у $863 млрд.

Однак поки що ставка на падіння ринку завдала збитків інвесторам — лише за першу половину червня вони втратили $72 млрд.

Популярні акції у шортистів

Найбільш популярними серед шортистів цього року стали акції Tesla, Apple, Microsoft, NVIDIA та Amazon, при цьому до 8 червня Apple посідала перше місце у цьому списку. Тепер у Tesla найбільша частка коротких позицій — 3,3% від усіх акцій в обігу. Проте цього року шортисти втратили близько $12,4 млрд, тоді як акції автовиробника зросли на 111,51%.

Усього з початку року шортисти, за даними S3 Partners, отримали за всіма короткими позиціями сукупний збиток у $120 млрд. Проте «ведмеді» продовжують ставити на падіння ринку — зараз короткі позиції відкриті проти 5% від усіх акцій в обігу. При цьому ринок, навпаки, впевнено зростає лише з початку червня S&P 500 виріс на 5,5%, а з початку року — на 14,85%.

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Більшість шортів відкривали хедж-фонди та інші інституційні інвестори, які тим самим висловлюють свою стурбованість щодо перспектив ринку на тлі ризиків подальшого зростання ставки і вже й так високих цін на акції.

На думку керуючого директора з прогнозної аналітики в S3 Partners Ігоря Дусанівського, зараз на ринку все ще є велика кількість інвесторів і хедж-фондів, які очікують корекції на всьому ринку після недавнього ралі або принаймні в акціях, що найбільше подорожчали.

Ще один фактор зростання обсягу шортів на ринку — хедж-фонди, які раніше поводилися обережно, але тепер почали відкривати довгі і короткі позиції, прагнучи надолужити втрачене під час ралі на початку року. Крім того, частина коротких позицій була відкрита не для спекуляцій, а для хеджування чи захисту від падіння цін на актив.

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Проте в міру того, як американські акції та збитки шортистів продовжують зростати, деякі професійні інвестори висловлюють свої побоювання.

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Джерело: Мінфін
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