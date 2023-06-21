Трейдери поставили $1 трильйон на падіння американського ринку акцій

Сукупний обсяг коротких позицій на американському ринку акцій у червні досягнув максимуму з квітня 2022 року і перевищив $1 трлн. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на дані дослідницької компанії S3 Partners.

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси Для порівняння, ще на початку року загальний обсяг коротких позицій проти акцій США оцінювався у $863 млрд. Однак поки що ставка на падіння ринку завдала збитків інвесторам — лише за першу половину червня вони втратили $72 млрд.

Популярні акції у шортистів

Найбільш популярними серед шортистів цього року стали акції Tesla, Apple, Microsoft, NVIDIA та Amazon, при цьому до 8 червня Apple посідала перше місце у цьому списку. Тепер у Tesla найбільша частка коротких позицій — 3,3% від усіх акцій в обігу. Проте цього року шортисти втратили близько $12,4 млрд, тоді як акції автовиробника зросли на 111,51%.

Усього з початку року шортисти, за даними S3 Partners, отримали за всіма короткими позиціями сукупний збиток у $120 млрд. Проте «ведмеді» продовжують ставити на падіння ринку — зараз короткі позиції відкриті проти 5% від усіх акцій в обігу. При цьому ринок, навпаки, впевнено зростає лише з початку червня S&P 500 виріс на 5,5%, а з початку року — на 14,85%. Читайте: Інвестори розкуповують акції компаній, які зроблять електрокари дешевшими

Більшість шортів відкривали хедж-фонди та інші інституційні інвестори, які тим самим висловлюють свою стурбованість щодо перспектив ринку на тлі ризиків подальшого зростання ставки і вже й так високих цін на акції. На думку керуючого директора з прогнозної аналітики в S3 Partners Ігоря Дусанівського, зараз на ринку все ще є велика кількість інвесторів і хедж-фондів, які очікують корекції на всьому ринку після недавнього ралі або принаймні в акціях, що найбільше подорожчали.

Ще один фактор зростання обсягу шортів на ринку — хедж-фонди, які раніше поводилися обережно, але тепер почали відкривати довгі і короткі позиції, прагнучи надолужити втрачене під час ралі на початку року. Крім того, частина коротких позицій була відкрита не для спекуляцій, а для хеджування чи захисту від падіння цін на актив. Читайте: Що купують у 2023 році: топ-10 улюблених акцій приватних інвесторів