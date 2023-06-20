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20 червня 2023, 16:19 Читать на русском

Херсонська область на 100% без води, Запорізька — на 70-74% — дані найбільшого кредитора агросектору

Системи іригації на Херсонщині зруйновані на 100%, повідомила на брифінгу заступник голови Райффайзен Банку Наталія Гуріна.

Системи іригації на Херсонщині зруйновані на 100%, повідомила на брифінгу заступник голови Райффайзен Банку Наталія Гуріна.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниБанк є в Україні найбільшим кредитором агросектору і провів опитування близько 6 тис. своїх клієнтів (переважно фізособи), які працюють в АПК.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Банк є в Україні найбільшим кредитором агросектору і провів опитування близько 6 тис. своїх клієнтів (переважно фізособи), які працюють в АПК. Після катастрофи, влаштованої країною-терористом на Каховській ГЕС, та спровокованого стихійного лиха Райффайзен проаналізував ситуацію із зрошенням сільськогосподарських угідь та дійшов невтішних оцінок.

Наталія Гуріна зазначила, що від катастрофи на Каховській ГЕС постраждали три області, які зараз по-різному залишаються без придатної для використання води:

  • Херсонська — на 100%;
  • Запорізька — на 70−74%;
  • Дніпропетровська — на 30%.

Заступниця голови Райффайзен Банку запевнила, що банк зараз пропонує постраждалим агрогосподарствам кредитні відстрочки та реструктуризації раніше взятих кредитів.

«З початку війни наш банк видав нових кредитів на 100 млрд грн, з них 40 млрд грн — в агросекторі. Ми залишаємось у сільськогосподарській галузі та кредитувати продовжимо», — запевнила Гуріна.

Фінансисти розраховують на те, що місцева влада допоможе агросектору у відновленні роботи і відроджуватиме місцеву інфраструктуру.

Читайте: До кінця року офіційний курс 36,6 грн/$ залишиться незмінним — прогноз Райффайзен Банк Україна

«Ми бачимо, що місцеві бюджети в Україні мають рекордний профіцит за рахунок збільшення надходжень від податку на доходи фізосіб. Адже військові частини закріплені за певними регіонами і отримують виплати на людей. Цей резерв (бюджетний профіцит) можна використовувати для компенсацій, а також для відновлення місцевої інфраструктури», — розповів головний менеджер з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.

Він не прогнозує значного тиску на держбюджет щодо витрат на постраждалі від катастрофи регіони. І додав, що значні витрати виникнуть у післявоєнний час, коли відбудовуватиметься ГЕС.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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stas12345
stas12345
20 червня 2023, 16:34
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Цей резерв (бюджетний профіцит) можна використовувати для купівлі нового Порше, а також для відпочинку у Монако для найбільш постраждалих олігархів", — розповів головний менеджер з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.
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