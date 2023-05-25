НАЗК внесло американську Mondelez International до списку міжнародних спонсорів війни

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

25 травня 2023, 19:42 Читать на русском

НАЗК внесло американську Mondelez International до списку міжнародних спонсорів війни

Американську транснаціональну компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International додали до списку міжнародних спонсорів війни в Україні. Про це йдеться у повідомленні Національного агентства з питань запобігання корупції.

Американську транснаціональну компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International додали до списку міжнародних спонсорів війни в Україні.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Причина внесення

«Компанія в умовах війни не тільки продовжує працювати на російському ринку, а й ефективно просуває свою продукцію в торгових мережах та виводить на ринок новинки», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інтереси компанії, що має річний дохід близько $26 млрд і працює в 160 країнах світу, на російському ринку представляє ТОВ «Мон'дэлис Русь», яка має три заводи:

  • фабрику «Більшовик», яка випускає печиво «Ювілейне», OREO, «Ведмедик Барні» та крекери TUC;
  • виробництво в Покрові (шоколад Alpen Gold, «Повітряний», Milka та батончик Picnic);
  • завод у Великому Новгороді (жувальна гумка Dirol і льодяники Halls).

Доходи Mondelez у рф

За підсумками воєнного 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International склав 339 млн доларів (+303% за рік), виручка — понад 1 млрд доларів (+38% за рік). Бюджет агресора компанія поповнила на понад 61 млн доларів податків.

«Це — суха фінансова статистика, яка вимірюється життями українських дітей, які більше ніколи не скуштують «Ведмедика Барні», — написали в НАЗК.

Після російського вторгнення в Україну співробітники Mondelez в Балтійському регіоні, що охоплює Литву, Латвію та Естонію, надіслали петицію генеральному директору компанії Дірку Ван де Путу з проханням припинити весь бізнес в росії.

Mondelez відреагувала формально — оголосила про призупинення нових інвестицій та вкладень у рекламу в Росії. Однак, судячи з фінансових показників, російський ринок для компанії залишається перспективним.

Нагадаємо

НАЗК повідомляло, що головною метою включення компаній у цей список є репутаційний тиск.

«Важливо, щоб таким компаніям було репутаційно не вигідно співпрацювати з агресором, вони закрили свій бізнес в Росії та усвідомили позицію усього демократичного світу», — пояснювали в НАЗК.

За цей час до переліку внесено 26 міжнародних компаній.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами