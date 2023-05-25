НАЗК внесло американську Mondelez International до списку міжнародних спонсорів війни

Причина внесення

«Компанія в умовах війни не тільки продовжує працювати на російському ринку, а й ефективно просуває свою продукцію в торгових мережах та виводить на ринок новинки», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інтереси компанії, що має річний дохід близько $26 млрд і працює в 160 країнах світу, на російському ринку представляє ТОВ «Мон'дэлис Русь», яка має три заводи:

фабрику «Більшовик», яка випускає печиво «Ювілейне», OREO, «Ведмедик Барні» та крекери TUC;

виробництво в Покрові (шоколад Alpen Gold, «Повітряний», Milka та батончик Picnic);

завод у Великому Новгороді (жувальна гумка Dirol і льодяники Halls).

Доходи Mondelez у рф

За підсумками воєнного 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International склав 339 млн доларів (+303% за рік), виручка — понад 1 млрд доларів (+38% за рік). Бюджет агресора компанія поповнила на понад 61 млн доларів податків.

«Це — суха фінансова статистика, яка вимірюється життями українських дітей, які більше ніколи не скуштують «Ведмедика Барні», — написали в НАЗК.

Після російського вторгнення в Україну співробітники Mondelez в Балтійському регіоні, що охоплює Литву, Латвію та Естонію, надіслали петицію генеральному директору компанії Дірку Ван де Путу з проханням припинити весь бізнес в росії.

Mondelez відреагувала формально — оголосила про призупинення нових інвестицій та вкладень у рекламу в Росії. Однак, судячи з фінансових показників, російський ринок для компанії залишається перспективним.

Нагадаємо

НАЗК повідомляло, що головною метою включення компаній у цей список є репутаційний тиск.

«Важливо, щоб таким компаніям було репутаційно не вигідно співпрацювати з агресором, вони закрили свій бізнес в Росії та усвідомили позицію усього демократичного світу», — пояснювали в НАЗК.

За цей час до переліку внесено 26 міжнародних компаній.