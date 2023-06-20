Українці у Польщі назвали головні чинники повернення додому після війни

Серед чинників, які найбільше мотивують повертатися в Україну після закінчення війни, українці у Польщі вказують на цивілізаційний та безпековий вибір держави — очікуване членство України в ЄС (57%) та НАТО (47%). Такі результати дослідження «Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи».

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Також другим важливим мотивом є економічний — підвищення рівня зарплат та поліпшення умов праці (54%). Причому цей чинник є більш значимим саме для трудових мігрантів з України — тих, хто виїхав до Польщі до повномасштабної російської агресії, — ніж для воєнних біженців (57% проти 48%).

«Це можна пояснити тим, що для більшості передвоєнних мігрантів з України саме можливість кращих заробітків і стабільного життя було головним мотивом виїзду до Польщі. На відміну від них воєнні біженці приїхали до Польщі вимушено. Багато хто з них говорить, що мав в Україні задовільне життя і не збирався емігрувати», — розповіла керівниця відділу легалізації Міграційної платформи EWL Марія Кузенко.

Натомість саме для воєнних біженців можливість возз'єднання з родиною, яка залишилась в Україні, є одним зі значущих мотивів повернення додому — цього прагнуть 57% українців, які прибули до Польщі через повномасштабне вторгнення. Загалом для 48% громадян України у Польщі можливість возз'єднання з родиною є мотивом повернутися на батьківщину.

Кожен п’ятий українець у Польщі стверджує, що надання державної допомоги у відбудові та поверненні житла може спонукати його повернутися на Батьківщину.

Серед інших чинників — здійснення низки реформ в Україні (у галузі охорони здоров’я та освіти, у системі судочинства). Ще для 16% таким мотивом може бути сприяння відкриттю та веденню бізнесу в Україні.

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Що стимулює та заважає українцям залишитися в Польщі

Експерти також запитали, що стимулює та заважає українцям залишитися в Польщі на довший період.

З-посеред основних причин привабливості Польщі громадяни України називають насамперед соціально- культурні фактори:

наявність друзів і знайомих у Польщі (40%),

доброзичливе ставлення з боку поляків (37%),

культурна близькість (34%),

мовна близькість (28%).

Далі йдуть економічні чинники: можливість працевлаштування (27%) та невимогливі процедури легалізації перебування і працевлаштування в Польщі (22%).

Головним чинником, який заважає громадянам України залишатися в Польщі, є насамперед переживання за долю своїх близьких в Україні (41%), а також економічні фактори, зокрема відсутність достатніх засобів до існування (27%) та труднощі з працевлаштуванням (24%).

Через погане знання польської мови Польщу можуть покинути 25% воєнних біженців та 10% довоєнних мігрантів.

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Дослідження показало, що попри те, що більшість працездатних шукачів прихистку знайшли роботу в Польщі (78%), майже 2/3 із них планують повернутися на Батьківщину у найближчій перспективі (62%). З них кожен четвертий (24%) висловив наміри повернутися в Україну, не чекаючи завершення військових дій.

Опитування

Опитування громадян України, які проживають у Польщі, проводилося 4−13 березня 2023 року методом прямого F2F-інтерв'ю. Опитування проводилось українською мовою на вибірці N=500 повнолітніх громадян України, як довоєнних мігрантів, так і біженців з України.

Анкета була розроблена Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету з урахуванням деяких питань від Міністерства сім'ї та соціальної політики Польщі, Управління у справах іноземців та Бюро національної безпеки Польщі.