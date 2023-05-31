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31 травня 2023, 19:00 Читать на русском

Польща у 2022 році надала Україні допомогу на суму до $8 мільярдів — Дуда

Польща у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії надала Україні у 2022 році допомогу на суму до $8 млрд, що становить близько 1,5% ВВП країни. Про це президент Польщі Анджей Дуда сказав у розмові з Алмаром Латуром, генеральним директором Dow Jones, видавцем The Wall Street Journal, повідомляє «Європейська правда».

Польща у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії надала Україні у 2022 році допомогу на суму до $8 млрд, що становить близько 1,5% ВВП країни.
Фото: pixabay.com

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Дуда підкреслив, що після початку повномасштабного вторгнення поляки «дуже тепло» прийняли українців.

«Люди віддавали свої квартири, буквально ділилися хлібом. Польська держава взяла на себе певні витрати, ми підтримували наших підприємців, вкладали гроші.

Ми підрахували, що вся допомога Україні у 2022 році становила близько 1,5% нашого ВВП, $7−8 мільярдів. Це великі гроші, ми не отримали за це європейську допомогу", — сказав польський президент.

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За словами Дуди, у Польщі поважають українців, бо «всі знають, що це працьовиті люди».

«Вони працюють у всіх галузях, починаючи від елементарної роботи і закінчуючи технологіями найвищої якості. Сьогодні вони впливають на розвиток нашої економіки. Вони є важливою частиною нашого ринку праці, їх 2−3 мільйони», — додав президент Польщі.

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Джерело: Мінфін
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