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20 червня 2023, 11:37 Читать на русском

В Україні запрацював е-сервіс захисту громадян, які інвестували в будівництво житла: як він працює

В Україні запрацював електронний механізм захисту людей, що вкладаються в будівництво. Відтепер українці зможуть реєструвати речові права на житло, що перебуває на етапі будівництва або буде збудоване. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

В Україні запрацював електронний механізм захисту людей, що вкладаються в будівництво.
Фото: focus.ua

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Що відомо

Раніше громадяни були змушені укладати із забудовниками лише попередній договір купівлі-продажу нерухомості або угоду про наміри. Це не давало права власності до введення житла в експлуатацію. Тож інколи призводило до махінацій. Наприклад, коли одну квартиру «продають» кільком людям одразу.

«З новим законодавством українці отримують захист інвестиції в будівництво від держави. Ще до здачі об'єкта в експлуатацію можна зареєструвати свої речові права на житло. Це вбереже громадян від можливих корупційних схем та махінацій, пов’язаних з купівлею житла», — йдеться у повідомленні.

Як працює новий механізм

Забудовники через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ) можуть подавати заяви про реєстрацію речових прав на об'єкти, які будуть збудовані, і потім передавати ці права покупцям. Усі дані зберігатимуться в ЄДЕССБ.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури повідомили, що іншою перевагою механізму є те, що після реєстрації покупцем речових прав на майбутню квартиру забудовник не може без погодження з власником змінювати технічні характеристики квартири.

🕵️Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
20 червня 2023, 12:55
#
У квітні українцям видали 41 іпотеку на 50 млн грн, переважно на житло вторинного ринку. При цьому ставка зросла до 14,6%
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