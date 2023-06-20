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20 червня 2023, 8:30 Читать на русском

Одноразові виплати: Постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС виплатять по п'ять тисяч

Кабінет Міністрів виділив 560 мільйонів гривень на одноразові виплати постраждалим від наслідків підриву Каховської ГЕС. Про це прем'єрміністр Денис Шмигаль повідомив, відкриваючи засідання Уряду.

Кабінет Міністрів виділив 560 мільйонів гривень на одноразові виплати постраждалим від наслідків підриву Каховської ГЕС.

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Допомога постраждалим

Він нагадав, що уряд уже виділив майже 2,5 млрд грн для забезпечення Півдня України питною водою, а також 980 млн грн — на виплати компенсацій людям, чиї будинки були пошкоджені або зруйновані внаслідок теракту на Каховській ГЕС.

«Ще 560 млн грн підуть на одноразові виплати постраждалим. Сьогодні ж встановлюємо порядок виплати цієї одноразової матеріальної допомоги в розмірі 5 тис. грн для осіб, які мешкають у зоні підтоплення в Херсонській та Миколаївській областях», — заявив Шмигаль.

Читайте:Постраждалим від повені внаслідок підриву Каховської ГЕС виплатять по 5 тисяч

+6600 від ООН

У пресслужбі Мінреінтеграції уточнили, що після затвердження відповідного порядку постраждалі від наслідків підриву Каховської ГЕС зможуть отримати дві одноразові виплати: по 5000 грн від уряду та по 6600 грн від Міжнародної організації з міграції ООН.

У міністерстві наголосили, що люди, які з 6 червня виїхали із підтоплених районів тимчасово окупованої території Лівобережжя на підконтрольну Україні територію, також мають право на отримання цих виплат.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що українці зможуть отримати компенсацію за пошкоджене та зруйноване житло внаслідок підриву Каховської ГЕС в межах програми «єВідновлення».

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Джерело: Мінфін
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