Відбудову житла через знищення Каховської ГЕС можна компенсувати у межах «єВідновлення»

Українці зможуть отримати компенсацію за пошкоджене та зруйноване житло внаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС в межах програми «єВідновлення».Про це заявила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, повідомляє сайт парламенту.

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«Коли ми розробляли відповідний закон, що набув чинності у травні, ми передбачали, що житло буде руйнуватися не тільки в результаті обстрілів, а й у результаті інших дій, які може спричиняти агресія РФ. Тож у законі прописано, що компенсація надаватиметься за зруйноване чи знищене житло і внаслідок бойових дій, і внаслідок терористичних актів, диверсій тощо. Підтоплення, пошкодження та руйнування будинків, що відбулися через знищення ГЕС, обов’язково підпаде під дію відповідного закону», — зазначила парламентарій.

За її словами, можливо, Кабміну доведеться створити окрему постанову, щоб урахувати певні нюанси, які стосуються компенсаторних механізмів. Зокрема, щоб там було вказано, що пошкодження чи руйнування відбулося через підтоплення.

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Українці вже почали отримувати компенсацію

Шуляк наголосила, що перші особи вже отримали компенсацію у межах першого етапу програми «єВідновлення».

«Одна з отримувачок — пенсіонерка, якій 78 років. Вона скористалася «Дією», отримала всі документи й отримала кошти, які використовуватиме, щоб відремонтувати житло. Якщо ми говоримо про другий етап програми «єВідновлення», то нині вже створено 444 комісії, які активно починають працювати, щоб верифікувати ті інформаційні повідомлення, які люди подавали раніше. Загалом подано понад 427 тис. заявок за зруйноване та пошкоджене житло», — сказала Шуляк.