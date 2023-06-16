Постраждалим від повені внаслідок підриву Каховської ГЕС виплатять по 5 тисяч

Кабінет Міністрів на засіданні в п’ятницю, 16 червня, прийняв рішення виділити 560 млн грн для виплати одноразової допомоги постраждалим від повені внаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Одноразова допомога

Постраждалі отримають одноразову державну допомогу у розмірі 5 000 грн.

Крім цього, уряд виділив 980 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виплати компенсацій за пошкоджені та зруйновані внаслідок повені будинки на Херсонщині.

Ще 6,6 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямують на реалізацію понад 150 проєктів у восьми областях України: ремонти та будівництво шкіл, дитячих садків, лікарень, житлових будинків, будівництво та реконструкція водогонів і каналізації, тепломереж, буріння артезіанських свердловин.

«Направляємо ще 4,4 млрд грн субвенції місцевим бюджетам на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію об'єктів соціальної, культурної, житлово-комунальної сфери. З них майже 460 млн грн для Херсонщини й понад 190 млн — для Миколаївщини», — додав прем'єр.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що українці зможуть отримати компенсацію за пошкоджене та зруйноване житло внаслідок підриву Каховської ГЕС в межах програми «єВідновлення».