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16 червня 2023, 14:27 Читать на русском

Постраждалим від повені внаслідок підриву Каховської ГЕС виплатять по 5 тисяч

Кабінет Міністрів на засіданні в п’ятницю, 16 червня, прийняв рішення виділити 560 млн грн для виплати одноразової допомоги постраждалим від повені внаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кабінет Міністрів на засіданні в п’ятницю, 16 червня, прийняв рішення виділити 560 млн грн для виплати одноразової допомоги постраждалим від повені внаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС.
Фото: slovoidilo.ua

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Одноразова допомога

Постраждалі отримають одноразову державну допомогу у розмірі 5 000 грн.

Крім цього, уряд виділив 980 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виплати компенсацій за пошкоджені та зруйновані внаслідок повені будинки на Херсонщині.

Ще 6,6 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямують на реалізацію понад 150 проєктів у восьми областях України: ремонти та будівництво шкіл, дитячих садків, лікарень, житлових будинків, будівництво та реконструкція водогонів і каналізації, тепломереж, буріння артезіанських свердловин.

«Направляємо ще 4,4 млрд грн субвенції місцевим бюджетам на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію об'єктів соціальної, культурної, житлово-комунальної сфери. З них майже 460 млн грн для Херсонщини й понад 190 млн — для Миколаївщини», — додав прем'єр.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що українці зможуть отримати компенсацію за пошкоджене та зруйноване житло внаслідок підриву Каховської ГЕС в межах програми «єВідновлення».

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+45
MaxTirpiz
MaxTirpiz
16 червня 2023, 14:39
#
Акція небаченної щедрості від Зе-влади.
Їжте шашлик, ні у чому собі не відмовляйте, шановін херсонці…
+
0
Subota 82
Subota 82
16 червня 2023, 14:44
#
Знущання…
+
+15
locustsucol
locustsucol
16 червня 2023, 14:44
#
5000 грн за затоплення всього що було в житті.
Зробили всіх разом.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
16 червня 2023, 15:01
#
Насмішка…
+
0
jakiro
jakiro
16 червня 2023, 15:14
#
$?
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