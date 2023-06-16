Кабінет Міністрів на засіданні в п’ятницю, 16 червня, прийняв рішення виділити 560 млн грн для виплати одноразової допомоги постраждалим від повені внаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Постраждалим від повені внаслідок підриву Каховської ГЕС виплатять по 5 тисяч
►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Одноразова допомога
Постраждалі отримають одноразову державну допомогу у розмірі 5 000 грн.
Крім цього, уряд виділив 980 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виплати компенсацій за пошкоджені та зруйновані внаслідок повені будинки на Херсонщині.
Ще 6,6 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямують на реалізацію понад 150 проєктів у восьми областях України: ремонти та будівництво шкіл, дитячих садків, лікарень, житлових будинків, будівництво та реконструкція водогонів і каналізації, тепломереж, буріння артезіанських свердловин.
«Направляємо ще 4,4 млрд грн субвенції місцевим бюджетам на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію об'єктів соціальної, культурної, житлово-комунальної сфери. З них майже 460 млн грн для Херсонщини й понад 190 млн — для Миколаївщини», — додав прем'єр.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що українці зможуть отримати компенсацію за пошкоджене та зруйноване житло внаслідок підриву Каховської ГЕС в межах програми «єВідновлення».
🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.
💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 5
Їжте шашлик, ні у чому собі не відмовляйте, шановін херсонці…
Зробили всіх разом.