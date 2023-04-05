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5 квітня 2023, 8:38 Читать на русском

Купівля нерухомості в Туреччині: Українці посіли четверте місце

Згідно із даними Інституту статистики Туреччини, українці посідають четверте місце у списку тих, хто найбільше придбав нерухомості у Туреччині, пише видання Pusula.

Згідно із даними Інституту статистики Туреччини, українці посідають четверте місце у списку тих, хто найбільше придбав нерухомості у Туреччині, пише видання Pusula.►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПродаж нерухомостіЗгідно із даними інституту, продажі житла по всій Туреччині в лютому знизилися на 18% порівняно з тим же місяцем минулого року і склали 80,31 тис.
Фото: finance.ua

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Продаж нерухомості

Згідно із даними інституту, продажі житла по всій Туреччині в лютому знизилися на 18% порівняно з тим же місяцем минулого року і склали 80,31 тис.

В Стамбулі було продано 14 980 будинків. За кількістю продажів за Стамбулом йдуть Анкара — 8 тис. 235 продажі будинків та Ізмір — 5 тис. 31 продаж будинків.

Провінціями з найменшою кількістю продажів будинків були Хаккарі (16 будинків), Ардахан (30 будинків) і Тунджелі (47 будинків) відповідно.

  1. Читайте: Українці вийшли у лідери серед іноземців з купівлі квартир у Польщі

Хто найбільше купував нерухомість

На першому місці за кількістю придбаного житла опинилися росіяни, на другому громадяни Ірану, третє — Ірак, а українці на четвертому місці — 142 об'єкти нерухомості.

Нагадаємо

У 2022 році росіяни потроїли обсяги купівлі житла в Туреччині, що зробило їх найбільшими іноземними покупцями на ринку нерухомості в країні і підштовхнуло рівень продажів до рекордного рівня.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
Abramon
Abramon
5 квітня 2023, 8:43
#
Туреччина стає прихистком для всякого терористичного, кримінального та підсанкційного дна. «одєчала, Іран, Ірак».
+
+12
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
5 квітня 2023, 9:41
#
Так Украіна, Ірак , Німеччина, Китай всі там
+
0
Ferox
Ferox
5 квітня 2023, 11:09
#
Это там где землетрясения?
+
+15
bonv
bonv
5 квітня 2023, 11:48
#
142? Не густо.
+
+15
bonv
bonv
5 квітня 2023, 11:49
#
А росіяни як таргани тікають з росії. Куди можуть.
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