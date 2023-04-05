Купівля нерухомості в Туреччині: Українці посіли четверте місце

Згідно із даними Інституту статистики Туреччини, українці посідають четверте місце у списку тих, хто найбільше придбав нерухомості у Туреччині, пише видання Pusula.

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Продаж нерухомості

Згідно із даними інституту, продажі житла по всій Туреччині в лютому знизилися на 18% порівняно з тим же місяцем минулого року і склали 80,31 тис.

В Стамбулі було продано 14 980 будинків. За кількістю продажів за Стамбулом йдуть Анкара — 8 тис. 235 продажі будинків та Ізмір — 5 тис. 31 продаж будинків.

Провінціями з найменшою кількістю продажів будинків були Хаккарі (16 будинків), Ардахан (30 будинків) і Тунджелі (47 будинків) відповідно.

Хто найбільше купував нерухомість

На першому місці за кількістю придбаного житла опинилися росіяни, на другому громадяни Ірану, третє — Ірак, а українці на четвертому місці — 142 об'єкти нерухомості.

Нагадаємо

У 2022 році росіяни потроїли обсяги купівлі житла в Туреччині, що зробило їх найбільшими іноземними покупцями на ринку нерухомості в країні і підштовхнуло рівень продажів до рекордного рівня.