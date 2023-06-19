Виплати військовим у травні зросли до 76,7 мільярда

Видатки держбюджету на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту у травні зросли до 43,4 млрд грн. Про це йдеться в даних Міністерства фінансів, пише Бізнес.Цензор.

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Витрати на утримання військових

Касові витрати на грошове утримання військовослужбовців у травні також збільшилися до 76,7 млрд грн з 73,7 млрд грн у квітні та 67,3 млрд грн у березні.

У загальній структурі касових видатків грошове утримання військовослужбовців знизилося до 27,6% з 32,1% у квітні та 29,9% у березні, що пов'язано зі зростанням касових видатків загального фонду держбюджету одразу до 277,7 млрд грн, тоді як три попередні місяці вони були у діапазоні 225,2−229,3 млрд грн.

Загальні витрати фонду держбюджету

Загалом видатки загального фонду держбюджету на оплату праці з нарахуваннями у травні становили 99,1 млрд грн, або 35,7% від усіх видатків порівняно з 95,1 млрд грн, або 41,5% у квітні.

За даними Мінфіну, фінансування соцзабезпечення у п'ятому місяці цього року збільшилося до 44,1 млрд грн (15,9% усіх витрат) з 41,8 млрд грн (18,2%) у квітні. У тому числі 22,7 млрд грн склав трансферт Пенсійного фонду України (у квітні — 22,6 млрд грн), 15,7 млрд грн (15,9 млрд грн) — виплати Мінсоцполітики допомоги, компенсацій, пільг та житлових субсидій.

Із витрат, що залишилися, 4,2% припало на Нацслужбу здоров'я України для реалізації програми державних гарантій медобслуговування — 11,7 млрд грн проти 11,2 млрд грн у квітні та 5,4% — на трансферти місцевим бюджетам: 15 млрд грн проти 11,7 млрд грн у квітні.

Обслуговування держборгу у п'ятому місяці цього року вимагало одразу 45,7 млрд грн після 14 млрд грн у квітні та 11,6 млрд грн у березні.

Нагадаємо

Доходи загального фонду держбюджету в травні зросли до 184 млрд грн зі 162,8 млрд грн у квітні та 152,2 млрд грн у березні, при цьому грантова міжнародна допомога залишилася на рівні 45,7 млрд грн.

Дефіцит державного бюджету України у травні 2023 року зріс до 88,3 млрд грн з 32,6 млрд грн у квітні та 59,2 млрд грн у березні, у тому числі за загальним фондом — до 91,6 млрд грн з 65,6 млрд грн та 72,6 млрд грн у два попередні місяці.