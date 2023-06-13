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13 червня 2023, 12:01 Читать на русском

У травні держбюджет отримав 34,3 мільярда гривень митних платежів

Надходження митних та інших платежів до державного бюджету, контроль за справлянням яких покладено на Державну митну службу України, у травні 2023 року становлять 34,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

Надходження митних та інших платежів до державного бюджету, контроль за справлянням яких покладено на Державну митну службу України, у травні 2023 року становлять 34,3 млрд грн.
Фото: ukrainianinpoland.pl

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Водночас при митному оформленні імпорту товарів митними органами надано пільг зі сплати митних платежів на суму 14,8 млрд грн, що на 1,1 млрд грн більше, ніж у квітні поточного року. У тому числі:

  • пільги зі сплати акцизного податку при імпорті сировини для виробництва інших підакцизних товарів у травні склали 4,1 млрд грн, що на 0,7 млрд грн більше, ніж у квітні;
  • пільги зі сплати мита та ПДВ на товари оборонного призначення у травні склали 6,8 млрд грн, що на 3,4 млрд грн більше, ніж у квітні;
  • пільги, надані в рамках угод про вільну торгівлю, у травні склали 2,4 млрд грн, що на 0,1 млрд грн більше, ніж у квітні.

При цьому в структурі ввезених на митну територію України товарів частка оподаткованого імпорту товарів зросла з 82% у квітні 2023 року до 94% у травні 2023 року. Обсяги імпорту товарів, з яких сплачувався хоча б один податок, збільшились на 11%.

Обсяги випущених у вільний обіг товарів з наданням пільг зі сплати митних платежів (з урахуванням гуманітарної допомоги) зменшились на 76% (таке зменшення відбулось переважно за рахунок зменшення на 259 тис. тонн обсягів імпорту природного газу зі звільненнями від сплати ПДВ).

В цілому у травні 2023 року митними органами випущено у вільний обіг зі сплатою митних платежів 2,1 млн тонн вантажів, при митному оформленні яких сплачено 34,2 млрд грн податків, з них основних бюджетоформуючих товарів:

  • 671,5 тис. тонн нафтопродуктів, що на 135,6 тис. тонн більше, ніж у квітні поточного року;
  • 105,8 тис. тонн добрив, що на 126,5 тис. тонн менше, ніж у квітні поточного року;
  • 81,1 тис. тонн газів нафтових, що на 6,7 тис. тонн більше, ніж у квітні поточного року;
  • 72,8 тис. тонн стального прокату, що на 14,7 тис. тонн більше, ніж у квітні поточного року.
  • 41,0 тис. тонн транспортних засобів, що на 9,7 тис. тонн більше, ніж у квітні поточного року;
  • 27,0 тис. тонн пластмас, полімерних матеріалів та виробів з них, що на 1,9 тис. тонн більше, ніж у квітні поточного року.

Поряд з цим, мають місце ряд об'єктивних факторів, що негативно впливають на рівень надходжень митних платежів.

Зокрема, традиційним для 2023 року став «стабільний» офіційний курс долара США на рівні 36,57 грн/$, у той час, як «бюджетний» на 13% вищий — розрахункові недонадходження податків у звітному періоді склали 5,28 млрд грн.

Крім зазначеного, зниження ще у 2022 році рівня оподаткування імпорту пального призвело до зменшення надходжень у травні на 5,34 млрд грн.

Таким чином, завдяки збільшенню обсягів оподаткованого імпорту, а також вжитим митними органами заходам, спрямованим на забезпечення повноти та своєчасності оподаткування імпорту товарів та збереженню ефективної ставки оподаткування на рівні 23%, обсяги перерахованих до державного бюджету митних платежів у звітному періоді 2023 року склали 34,3 млрд грн.

Джерело: Мінфін
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