У травні держбюджет отримав 34,3 мільярда гривень митних платежів

Надходження митних та інших платежів до державного бюджету, контроль за справлянням яких покладено на Державну митну службу України, у травні 2023 року становлять 34,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

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Водночас при митному оформленні імпорту товарів митними органами надано пільг зі сплати митних платежів на суму 14,8 млрд грн, що на 1,1 млрд грн більше, ніж у квітні поточного року. У тому числі:

пільги зі сплати акцизного податку при імпорті сировини для виробництва інших підакцизних товарів у травні склали 4,1 млрд грн, що на 0,7 млрд грн більше, ніж у квітні;

пільги зі сплати мита та ПДВ на товари оборонного призначення у травні склали 6,8 млрд грн, що на 3,4 млрд грн більше, ніж у квітні;

пільги, надані в рамках угод про вільну торгівлю, у травні склали 2,4 млрд грн, що на 0,1 млрд грн більше, ніж у квітні.

При цьому в структурі ввезених на митну територію України товарів частка оподаткованого імпорту товарів зросла з 82% у квітні 2023 року до 94% у травні 2023 року. Обсяги імпорту товарів, з яких сплачувався хоча б один податок, збільшились на 11%.

Обсяги випущених у вільний обіг товарів з наданням пільг зі сплати митних платежів (з урахуванням гуманітарної допомоги) зменшились на 76% (таке зменшення відбулось переважно за рахунок зменшення на 259 тис. тонн обсягів імпорту природного газу зі звільненнями від сплати ПДВ).

В цілому у травні 2023 року митними органами випущено у вільний обіг зі сплатою митних платежів 2,1 млн тонн вантажів, при митному оформленні яких сплачено 34,2 млрд грн податків, з них основних бюджетоформуючих товарів:

671,5 тис. тонн нафтопродуктів, що на 135,6 тис. тонн більше, ніж у квітні поточного року;

105,8 тис. тонн добрив, що на 126,5 тис. тонн менше, ніж у квітні поточного року;

81,1 тис. тонн газів нафтових, що на 6,7 тис. тонн більше, ніж у квітні поточного року;

72,8 тис. тонн стального прокату, що на 14,7 тис. тонн більше, ніж у квітні поточного року.

41,0 тис. тонн транспортних засобів, що на 9,7 тис. тонн більше, ніж у квітні поточного року;

27,0 тис. тонн пластмас, полімерних матеріалів та виробів з них, що на 1,9 тис. тонн більше, ніж у квітні поточного року.

Поряд з цим, мають місце ряд об'єктивних факторів, що негативно впливають на рівень надходжень митних платежів.

Зокрема, традиційним для 2023 року став «стабільний» офіційний курс долара США на рівні 36,57 грн/$, у той час, як «бюджетний» на 13% вищий — розрахункові недонадходження податків у звітному періоді склали 5,28 млрд грн.

Крім зазначеного, зниження ще у 2022 році рівня оподаткування імпорту пального призвело до зменшення надходжень у травні на 5,34 млрд грн.

Таким чином, завдяки збільшенню обсягів оподаткованого імпорту, а також вжитим митними органами заходам, спрямованим на забезпечення повноти та своєчасності оподаткування імпорту товарів та збереженню ефективної ставки оподаткування на рівні 23%, обсяги перерахованих до державного бюджету митних платежів у звітному періоді 2023 року склали 34,3 млрд грн.