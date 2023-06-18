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18 червня 2023, 16:20 Читать на русском

Підрив ГЕС пошкодив 19 тисяч будинків у Новій Каховці та трьох сусідніх селах — KSE

Внаслідок підриву Каховської ГЕС 6 червня 2023 року лише у чотирьох населених пунктах лівобережної Херсонщини постраждало щонайменше 19 тисяч будинків. Про це йдеться в аналізі KSE Institute.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС 6 червня 2023 року лише у чотирьох населених пунктах лівобережної Херсонщини постраждало щонайменше 19 тисяч будинків.
Фото: Kyiv Independent

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Аналіз підтоплення населених пунктів

19 тисяч будинків — такі дані отримані після аналізу підтоплення перших населених пунктів — Корсунка, Козачі Лагері, Нова Каховка та Райське, які взяли на себе перший удар після прориву греблі ГЕС. З усіх вже проаналізованих населених пунктів найбільше затопленим є село Корсунка, де майже всі будинки повністю або частково в зоні затоплення.

Читайте: Україна вимагатиме від Росії репарації за підрив Каховської ГЕС

Станом на 14 червня 2023 року вже виявлено різного рівня ризик затоплення 19 тисяч будинків та споруд, загальною площею 2532 тисяч м². Серед них — 9,6 тисяч будинків повністю затоплені.

Ще майже 2,2 тисячі вважаються затопленими частково, їхня площа затоплення становить 318 тис. м². На основі аналізу підтоплення експерти вважають можливо затопленими ще понад 7.2 тисячі будинків у цих населених пунктах із загальною приблизною площею 1174 тис. м².

В зоні лиха найбільше постраждали житлові будинки жителів області — 57% всіх об'єктів. На другому місці малі нежитлові споруди — 42%, решта — громадські об'єкти.

Проведений аналіз перших чотирьох населених пунктів Херсонщини після підриву Каховської ГЕС ґрунтується на супутникових зображеннях UNITAR, відкритих джерелах, в т. ч. про висоти з NASA DEM, та інших даних. Він надає важливий інформаційний ресурс для розуміння масштабів затоплення. Дослідження проводилося у рамках проєкту EMITTER за підтримки Європейського союзу.

Читайте: Підрив Каховської ГЕС. В Укргідроенерго заявили, що станція не підлягає відновленню

Наразі продовжується аналіз наслідків підтоплення будинків Херсонської області після підриву Каховської ГЕС в рамках спільного проєкту EMITTER і наступні звіти будуть оприлюднені згодом.

Нагадаємо

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. За даними штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, постраждав 31 об'єкт водопостачання та водовідведення, було затоплено 28 великих промислових об'єктів.

Джерело: Мінфін
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