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14 червня 2023, 15:40 Читать на русском

Україна вимагатиме від Росії репарації за підрив Каховської ГЕС

Громадам, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, потрібно зафіксувати збитки для отримання репарацій від Росії. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, повідомляє пресслужба Мініінфраструктури.

Громадам, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, потрібно зафіксувати збитки для отримання репарацій від Росії.

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Оцінка наслідків підриву

Учора уряд рекомендував Херсонській обласній та міській військовим адміністраціям розпочати процес оцінки наслідків підриву греблі Каховської ГЕС внаслідок збройної агресії РФ.

«Тут у нас дві мети. Перша — аби люди, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, змогли отримати грошову допомогу для відновлення свого житла. Друга мета — в майбутньому змусити Росію виплатити репарації за завдану шкоду», — наголосив Кубраков.

Читайте: Україна вимагатиме від Росії $300 мільярдів репарацій

Після проведення рятувальної операції та розмінування території необхідно розпочати обстеження об'єктів, які опинилися в епіцентрі катастрофи. Громадам потрібно створити комісії, які розпочнуть фіксувати пошкодження і руйнування житла та інших об'єктів. Уся інформація повинна вноситися до реєстру пошкодженого та знищеного майна внаслідок бойових дій.

Нагадаємо

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

За даними штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, постраждав 31 об'єкт водопостачання та водовідведення, було затоплено 28 великих промислових об'єктів.

Читайте: Як Україні отримати репарації від Росії

Понад 3500 будинків у 48 населених пунктах досі залишаються підтопленими. Також під водою залишаються ділянки автодороги державного значення Херсон — Генічеськ.

Джерело: Мінфін
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