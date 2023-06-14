Україна вимагатиме від Росії репарації за підрив Каховської ГЕС

Громадам, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, потрібно зафіксувати збитки для отримання репарацій від Росії. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, повідомляє пресслужба Мініінфраструктури.

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Оцінка наслідків підриву

Учора уряд рекомендував Херсонській обласній та міській військовим адміністраціям розпочати процес оцінки наслідків підриву греблі Каховської ГЕС внаслідок збройної агресії РФ.

«Тут у нас дві мети. Перша — аби люди, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, змогли отримати грошову допомогу для відновлення свого житла. Друга мета — в майбутньому змусити Росію виплатити репарації за завдану шкоду», — наголосив Кубраков.

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Після проведення рятувальної операції та розмінування території необхідно розпочати обстеження об'єктів, які опинилися в епіцентрі катастрофи. Громадам потрібно створити комісії, які розпочнуть фіксувати пошкодження і руйнування житла та інших об'єктів. Уся інформація повинна вноситися до реєстру пошкодженого та знищеного майна внаслідок бойових дій.

Нагадаємо

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

За даними штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, постраждав 31 об'єкт водопостачання та водовідведення, було затоплено 28 великих промислових об'єктів.

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Понад 3500 будинків у 48 населених пунктах досі залишаються підтопленими. Також під водою залишаються ділянки автодороги державного значення Херсон — Генічеськ.