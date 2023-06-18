Найбільше податків сплачують фізичні особи у Данії, Франції та Австрії, найнижчі ставки податку на доходи в Європі встановлені в Угорщині, Естонії та Чехії. Про це повідомляє Tax Foundation.
Який податок на доходи платять фізособи в Європі: рейтинг країн
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Оплата податків
У більшості країн Європи запроваджено прогресивну структуру сплати податків, тобто збори збільшуються разом із зростанням заробітної плати. Ставки та кількість категорій значно різняться.
Наприклад, у державі існує п'ять податкових категорій, а максимальна ставка податку на доходи у розмірі 50% має поріг 1 мільйон євро. У цьому випадку кожен додатковий євро доходу понад зазначену суму оподатковуватиметься у 50%. Але для точного підрахунку треба враховувати правила, що діють у конкретній державі.
Де найвищі ставки
Найвищі ставки податку на доходи з фізосіб запроваджено у Данії — 55,9%, Франції — 55,4% та Австрії — 55%.
У Іспанії цей показник становить 54%, у Бельгії — 53,5%. Дуже високі максимальні ставки у Фінляндії, Португалії та Швеції.
|Країна
|Ставка податку
|Данія
|55,9%
|Франція
|55,4%
|Австрія
|55%
|Іспанія
|54%
|Бельгія
|53,5%
|Фінляндія
|53,4%
|Португалія
|53%
|Швеція
|52%
|Словенія
|50%
|Нідерланди
|49,5%
|Ірландія
|48%
|Німеччина
|47,5%
|Італія
|47,2%
|Ісландія
|46,3%
|Люксембург
|45,8%
|Великобританія
|45%
|Швейцарія
|44,8%
|Греція
|44%
|Туреччина
|40,8%
|Норвегія
|39,5%
|Польща
|36%
|Литва
|32%
|Латвія
|31%
|Словаччина
|25%
Де найнижчі ставки
Найнижчі ставки податку на доходи в Європі зафіксовані в Угорщині — 15%, Естонії — 20%, Чехії — 23%.
Кожна країна встановлює розмір зборів, але є й загальні стандарти, які мають виконуватися в усьому Європейському союзі.
Коментарі - 3
Хотите, чтобы мы задумались, как 15−20% могут быть равны 50−55%?
Да никак!
Ни структуры налога, ни анализа налоговых агентов, ни самих европейских налоговых стандартов, ни базы налогообложения (чистыми/грязными).
Зачем писали?!