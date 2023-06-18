Який податок на доходи платять фізособи в Європі: рейтинг країн

Найбільше податків сплачують фізичні особи у Данії, Франції та Австрії, найнижчі ставки податку на доходи в Європі встановлені в Угорщині, Естонії та Чехії. Про це повідомляє Tax Foundation.

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Оплата податків

У більшості країн Європи запроваджено прогресивну структуру сплати податків, тобто збори збільшуються разом із зростанням заробітної плати. Ставки та кількість категорій значно різняться.

Наприклад, у державі існує п'ять податкових категорій, а максимальна ставка податку на доходи у розмірі 50% має поріг 1 мільйон євро. У цьому випадку кожен додатковий євро доходу понад зазначену суму оподатковуватиметься у 50%. Але для точного підрахунку треба враховувати правила, що діють у конкретній державі.

Де найвищі ставки

Найвищі ставки податку на доходи з фізосіб запроваджено у Данії — 55,9%, Франції — 55,4% та Австрії — 55%.

У Іспанії цей показник становить 54%, у Бельгії — 53,5%. Дуже високі максимальні ставки у Фінляндії, Португалії та Швеції.

Країна Ставка податку Данія 55,9% Франція 55,4% Австрія 55% Іспанія 54% Бельгія 53,5% Фінляндія 53,4% Португалія 53% Швеція 52% Словенія 50% Нідерланди 49,5% Ірландія 48% Німеччина 47,5% Італія 47,2% Ісландія 46,3% Люксембург 45,8% Великобританія 45% Швейцарія 44,8% Греція 44% Туреччина 40,8% Норвегія 39,5% Польща 36% Литва 32% Латвія 31% Словаччина 25%

Де найнижчі ставки

Найнижчі ставки податку на доходи в Європі зафіксовані в Угорщині — 15%, Естонії — 20%, Чехії — 23%.



Кожна країна встановлює розмір зборів, але є й загальні стандарти, які мають виконуватися в усьому Європейському союзі.