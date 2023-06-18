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18 червня 2023, 14:05 Читать на русском

Який податок на доходи платять фізособи в Європі: рейтинг країн

Найбільше податків сплачують фізичні особи у Данії, Франції та Австрії, найнижчі ставки податку на доходи в Європі встановлені в Угорщині, Естонії та Чехії. Про це повідомляє Tax Foundation.

Найбільше податків сплачують фізичні особи у Данії, Франції та Австрії, найнижчі ставки податку на доходи в Європі встановлені в Угорщині, Естонії та Чехії.

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Оплата податків

У більшості країн Європи запроваджено прогресивну структуру сплати податків, тобто збори збільшуються разом із зростанням заробітної плати. Ставки та кількість категорій значно різняться.

Наприклад, у державі існує п'ять податкових категорій, а максимальна ставка податку на доходи у розмірі 50% має поріг 1 мільйон євро. У цьому випадку кожен додатковий євро доходу понад зазначену суму оподатковуватиметься у 50%. Але для точного підрахунку треба враховувати правила, що діють у конкретній державі.

Де найвищі ставки

Найвищі ставки податку на доходи з фізосіб запроваджено у Данії — 55,9%, Франції — 55,4% та Австрії — 55%.

У Іспанії цей показник становить 54%, у Бельгії — 53,5%. Дуже високі максимальні ставки у Фінляндії, Португалії та Швеції.

Країна Ставка податку
Данія 55,9%
Франція 55,4%
Австрія 55%
Іспанія 54%
Бельгія 53,5%
Фінляндія 53,4%
Португалія 53%
Швеція 52%
Словенія 50%
Нідерланди 49,5%
Ірландія 48%
Німеччина 47,5%
Італія 47,2%
Ісландія 46,3%
Люксембург 45,8%
Великобританія 45%
Швейцарія 44,8%
Греція 44%
Туреччина 40,8%
Норвегія 39,5%
Польща 36%
Литва 32%
Латвія 31%
Словаччина 25%

Де найнижчі ставки

Найнижчі ставки податку на доходи в Європі зафіксовані в Угорщині — 15%, Естонії — 20%, Чехії — 23%.

Кожна країна встановлює розмір зборів, але є й загальні стандарти, які мають виконуватися в усьому Європейському союзі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Ranet
Ranet
18 червня 2023, 17:09
#
Минфин — это уже 50 оттенков желтого 😂
Хотите, чтобы мы задумались, как 15−20% могут быть равны 50−55%?
Да никак!
Ни структуры налога, ни анализа налоговых агентов, ни самих европейских налоговых стандартов, ни базы налогообложения (чистыми/грязными).
Зачем писали?!
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Studen3
Studen3
18 червня 2023, 17:13
#
Нужно разъяснять, что оплачивает физ.лицо, раз в год. Условно , зарплата 1000 в месяц, за год 12000. Чем больше зарплата, тем больше % , ставка налога. Потом по году , люди собирают чеки и отнимается аренда жилья, учеба, лечение и мн.др. По факту может выйти остаточная мизерная сумма, корая обкладывается налогом , возможно и нет. Еще можешь и на дотации и помощь подавать. В каждой стране по разному. И минимальный доход , до определенной суммы на человека в год, налогом подоходным не обкладывается. Система настроена так, что бы люди тратили деньги, а не «хомячили». У нас также, можно идти к инспектору и показывать затраты на учебу и др, есть закон с перечнем. Про это мало кто знает, а чиновники не заинтересованы в разяснении широким массам населения. У них задачи собирать в казну
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Faraday
Faraday
18 червня 2023, 17:20
#
А Сербія?
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