В НБУ анонсували зміни до правил купівлі «старих» та «зношених» доларів

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Обмін «зношених» та «старих» доларів

Відповідаючи на запитання, він спрогнозував, що невдовзі обмінний ринок працюватиме так, як було кілька місяців тому, і попросив людей не хвилюватися.

За словами Фурмана, із цим питанням пов’язано багато міфів, головний з яких — про нібито заборону обміну купюр 1996 року випуску.

«Я телефонував у багато банків — державних і приватних, великих та середніх — скрізь приймали, приймають і прийматимуть такі банкноти. У цьому питанні жодних проблем немає. Натомість над питанням трактування ступеня зношеності купюр зараз активно працюють. Цього тижня представники НБУ спілкувалися на цю тему з керівниками небанківських фінустанов та банків. За підсумками дискусії дійшли висновку, що найближчим часом це питання буде вирішене. Люди не повинні хвилюватися», — запевнив Фурман.

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Він також наголосив, що зараз готівковий долар виконує передусім функцію засобу збереження капіталу. Тоді як з десяток років тому на ньому можна було добре заробити, адже ставка дохідності за доларовими депозитами перевищувала 10%. Тепер ситуація інша.

«Такого, як було колись, не буде. Дохідність доларових депозитів у великих банківських установах — менш як 1%, в середніх банках — 1−3%. І зараз на перше місце виходять гривневі депозити, ставка за якими сягає 15−30%, та облігації внутрішньої державної позики (дохідність довгострокових ОВДП — під 20%). Тому громадянам нині набагато вигідніше користуватися саме цими інструментами збереження та примноження грошей. Але й за свої доларові заощадження переживати не варто», — ще раз наголосив член Ради Національного банку.

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