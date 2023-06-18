У липні в Україні перерахують частину пенсій. Хто отримає на тисячу гривень більше

В Україні з 1 липня перерахують пенсії тим, хто вийшов на заслужений відпочинок за спеціальними законами. Про це пише Обозреватель.

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Хто отримає на тисячу гривень більше

Йдеться про журналістів, чиновників, науковців тощо. При цьому зараз ці спеціальні закони вже не діють, наприклад, журналісти виходять на пенсію за загальними правилами. Проте ті, хто встиг вийти на пенсію за старими правилами, наразі не проходить підвищення разом із усіма пенсіонерами.

У березні відбулася індексація більшості пенсій (на 19,7%). А у липні перерахують пенсії тим, хто вийшов на пенсію за особливими правилами. Розмір збільшення для кожного українця буде індивідуальним. Комусь пенсії можуть підвищити на 100 грн., іншим — 1000 грн.

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Наприклад, якщо зараз розмір вашої пенсії без урахування надбавок становить 5076 грн, то після липневого підвищення її мають збільшити на 1000 грн. Тобто розмір виплати становитиме 6076 грн. Важливо при цьому відзначити, що на пенсію ви мали вийти за спеціальним законом.

Перерахунок пенсій передбачено чинним законодавством. Зазначимо, всього в Україні близько 11 млн пенсіонерів. Більшість українців вийшли на пенсію за загальними правилами. Проте є й ті українці, які мають право виходити на пенсію раніше (на вислугу років).

Нагадаємо

1 березня попри воєнний стан в Україні відбулася щорічна індексація пенсій. Виплати підвищили на 19,7% для 10,5 млн пенсіонерів.

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«Мінфін» писав, що українцям з 1 квітня перерахували пенсії. Однак мова йде не про індексацію, а саме перерахунок. Це стосується, наприклад, тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію у 2021 році, але продовжує працювати. Відповідно за 2 останні роки у них збільшився страховий стаж на 24 місяці.

Також українцям спростили призначення пенсії на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій.