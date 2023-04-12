Українцям спростили призначення пенсії на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про особливості призначення пенсії українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях або на територіях ведення бойових дій. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Новий закон направлений на допомогу людям, які проживають на окупованій території або в зонах ведення бойових дій, і з незалежних від себе причин не можуть звернутись до Пенсійного фонду, оскільки його органи не можуть там працювати. Крім того, в них немає можливості подати заяву через веб-портал електронних послуг Фонду у зв’язку з відсутністю інтернету та українського мобільного зв’язку.

Ухвалений закон покликаний урегулювати цю проблему, зокрема передбачивши, що в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування пенсія призначається незалежно від дати звернення.

Читайте також: Якими мають бути пенсії в Україні: Конституційний суд ухвалив рішення

Відповідно до закону, пенсія призначатиметься:

за віком — з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку;

у зв’язку з інвалідністю — з дня встановлення інвалідності;

у зв'язку з втратою годувальника — з дня, що настає за днем смерті годувальника;

за вислугу років — з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Норми закону поширюються також на громадян, які проживали на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де велися бойові дії, та покинули їх.